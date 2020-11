Cantor Anderson Rodrigues grava dvd no evento Conexão Piauí – BSB

PUBLICIDADE

A capital federal vai receber o evento Conexão Piauí – BSB. O objetivo da atração é levar a música piauiense ao planalto central e contará com a apresentação do cantor Anderson Rodrigues, expoente do estado piauiense e que leva a alegria do seu povo para todos os palcos. O evento acontece nos dias 27 e 28 de novembro.

O Conexão Piauí – BSB será realizado no Lago Paranoá, em meio ao pôr do sol. Devido a política de distaciamento social, a infraestrutura do evento será feita para que haja a participação do público e não tenha aglomerações. No evento, o cantor Anderson Rodrigues gravará a parte II de seu dvd.

A trajetória

Natural de Teresina (PI), Anderson Rodrigues é cantor, compositor e empresário. Ele entrou para a vida artística aos 16 anos, idade em que tocava pelos bares da capital piauiense. Por meio de seu trabalho, se destacou e conquistou projeções maiores por todo Piauí e Maranhão.

Anderson Rodrigues compôs sucessos como “Era eu”, canção tocada por grandes artistas em todo o país. Além disso, alcançou grande destaque no cenário regional do forró, o que possibilitou que ele recebesse convites para participar em programas nacionais como: Programa do Raul Gil, São João da Globo NE. Atualmente, atinge grandes números de ouvintes nas plataformas digitais em todo Brasil.

Confira a música:

Anderson Rodrigues relata que a expectativa para o evento é positiva. “O Conexão Piauí–BSB é um projeto que valoriza a chegada da população piuiense e a importância dela na construção de Brasília na capital federal, que é o segundo lugar com mais piauienses, além do próprio estado e São Paulo. A minha expectativa é poder mostrar força do meu povo e homenagear grandes personalidades que vieram do Piauí”.

Transmissão

