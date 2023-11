Canteiro do Samba acontece neste sábado (2), em celebração ao dia nacional do gênero

Praça dos Orixás, no Setor de Clubes Sul, será palco da festa. Haverá ônibus gratuitos saindo da Rodoviária do Plano Piloto

Neste sábado (2), a partir das 20h, a Praça dos Orixás será palco do Canteiro do Samba. Nesta edição, o tradicional evento, conhecido pelo público candango por democratizar a cultura musical no centro da capital, acontece à beira do Lago Paranoá, celebrando o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro.

Serão mais de 7 horas de evento com nomes e grupos que são referências no cenário cultural e musical candango, além de feira de artesanato e praça de alimentação, como 7naRoda, Kris Maciel, entre outros. O sambista Toninho Geraes é a atração nacional confirmada.

Nesta edição, haverá ainda o Baú do Samba: a organização vai oferecer transporte gratuito da Rodoviária do Plano Piloto para a Praça dos Orixás e vice-versa. São partidas no início e no fim do festejo. Nas viagens de ida, Fulano do Cavaco, Cicrano do Pandeiro e Beltrano do Tatan irão tocando sucessos para o público dentro do ônibus, que é para todo mundo já chegar no clima!

Os ingressos, que são gratuitos, mas limitados, podem ser retirados na plataforma Sympla.

Esta edição do Canteiro do Samba é realizada pelo instituto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania, no marco do Circuito Candango de Culturas Populares, e conta apoio do Sindicato dos Bancários, e com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Governo do Distrito Federal.

Serviço:

Canteiro do Samba na Praça dos Orixás no Dia Nacional do Samba

Sábado, 02 de dezembro

Das 20h às 03h30

Na Praça dos Orixás – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Brasília-DF

Ingresso gratuito no Sympla

O Baú do Samba sairá 19h30, 20h30 e 21h30 da Rodoviária, e voltará 02h30, 03h30 e 4h30

Programação completa e mais informações: @canteirodosamba