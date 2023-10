Campeonatos de xadrez e futebol beneficente agitam Brasília neste sábado (28)

O FIX (Festival Interescolar de Xadrez) e o Festival Beneficente de Futebol serão realizados no colégio Everest, com entrada gratuita

O Colégio Everest Brasília (QI 17/19, no Lago Sul) sediará dois campeonatos escolares neste sábado (28). A escola vai receber o FIX (Festival Interescolar de Xadrez) e o Festival Beneficente de Futebol. A entrada é gratuita e permitida à toda a comunidade.

Campeonato de Xadrez

O Everest vai receber alunos de diversas escolas para o FIX, o Festival Interescolar de Xadrez. O evento é a penúltima parte do circuito que já passou pela Etapa peão, no Centro Educacional Leonardo da Vinci, de Taguatinga; Etapa Cavalo, no Colégio La Salle, em Águas Claras; Etapa bispo, no Colégio Notre Dame, na Asa Sul; Etapa Torre, no Colégio La Salle, na Asa Sul; e, agora a Etapa Dama, no Everest. A última é a Etapa Rei, que acontece no Centro Educacional Leonardo da Vinci, na Asa Norte, em 25 de novembro.

O evento já está no 2º lote de venda de ingressos, que custam até 27 de outubro, R$ 80. No dia do FIX, a inscrição será R$ 120. O evento é destinado a crianças e adolescentes, dos 3 aos 18 anos e conta com até 6 rodadas. Cada jogador terá 15 minutos de disputa. Todos os participantes ganharão troféus.

Festival de Futebol

O Everest High School também vai receber o Festival de Futebol Beneficente. Serão quatro equipes participantes: o Colégio Everest, a MVP, o Paris Saint-Germain e a Escola Oeste, de São Sebastião. A última, convidada pelos alunos, fará parte da ação social do Everest e vai receber doações do projeto, além de não arcar com as despesas pela inscrição e participação no festival.

A taxa de inscrição das outras escolas será a doação de materiais de treino para a Escola Oeste, como cones, coletes, bolas, entre outros. Eles serão entregues no dia do Festival. Para doar quantias em dinheiro, o pix é [email protected], e para cooperar com materiais, é preciso levar à instituição.

Serviço:

FIX, o Festival Interescolar de Xadrez e Festival de Futebol Beneficente

Sábado, 28/10

A partir das 13h30

No Everest High School – na QI 17/19, Lago Sul, Brasília-DF

Entrada gratuita e aberta ao público