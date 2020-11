Campanha imaginAÇÃO: leilão de guirlandas natalinas arrecada fundos para comunidade carente no DF

PUBLICIDADE

Como já dizia Walt Disney, se você consegue imaginar, você consegue fazer. A solidariedade unida à imaginação nos dá a força necessária para fazer o que temos que fazer e é por isso que esses pilares regem a ação solidária da Remembear em parceria com o Projeto + Amor. A empresa, juntamente com a ONG idealizaram a campanha imaginAÇÃO, que busca arrecadar fundos para comunidades carentes da capital.

O projeto consiste em leiloar guirlandas enfeitadas por mulheres de renome em Brasília. Após a confecção, os itens ficarão exibidos no Casa Park, em uma exposição, aberta à visitação nos dias 25 e 26 de novembro, montada pela decoradora Valéria Leão, e colocadas à venda nos dias 27, 28 e 29 de novembro.

“Em busca do coletivo, da sustentabilidade e do amor, nosso propósito é ajudar as comunidades carentes, que estão precisando do necessário básico para viver. A campanha imaginAÇÃO tem como objetivo, além da sustentabilidade, a criatividade e a solidariedade. Juntos podemos fazer a diferença”, afirma Fabiani Crhistine, proprietária da Remembear e uma das idealizadoras da campanha.

Toda a verba angariada com o leilão das guirlandas será destinada à Comunidade Santa Luzia. Situada na Cidade Estrutural, a comunidade tem cerca de 3.793 domicílios, com 16 mil moradores que sobrevivem com dificuldades. Com a pandemia do coronavírus, a situação dos habitantes se agravou e a necessidade de doações e de atenção dobrou.

Sobre a campanha

Nomes como Ana Maria Gontijo, Claudia Salomão, Juanna Ferreira, Raquel Jones, Rafaela Dornas, Camila Nereu, estão entre as personalidades da Capital que irão participar do projeto. Essas e outras personalidades receberão uma estrutura de guirlanda e deverão soltar a imaginação para enfeitá-las, cada uma usando o que desejar e espelhando sua personalidade em cada peça.

O processo de escolha das pessoas que receberão as guirlandas para decorar foi baseado na diversidade. “Eu quis fazer um mix, colocar uma advogada, uma que tenha muitos filhos, uma empresária, uma dona de casa, buscamos a diversidade. Pensamos em escolher pessoas conhecidas em Brasília, para que o projeto tivesse mais visibilidade”, explica Fabiani.

As guirlandas serão recolhidas no dia 23 de novembro e o leilão será iniciado no dia 27 de novembro, sexta-feira. Tudo acontecerá através do Instagram @projetomamor, onde os lances serão feitos e as guirlandas arrematadas. “Por isso convidamos você para OUSAR, CRIAR e INVENTAR uma linda guirlanda, que será leiloada e todo o lucro será revertido para doações de Natal”, diz Fabiani.

Sobre o Projeto + Amor

O Projeto +AMOR tem como propósito inspirar cada vez mais pessoas na busca por algo que faça sentido. Amigas há mais de 15 anos, Carolina Pertence e Sarah Tolentino se uniram para ajudar comunidades carentes no Distrito Federal. “Podemos fazer pouco, mas o importante é FAZER”, exclama as amigas.

Criado em junho de 2020, durante o ápice da Covid 19, o +AMOR é uma ação social beneficente sem fins lucrativos e apartidária. O Projeto acredita que ações transformam e que quando ajudamos o outro evoluímos e construímos laços sociais e afetivos. “Quando entendemos o que nos move, fica mais fácil atravessar períodos difíceis e realizar aquilo que se deseja verdadeiramente”, conclui Carolina e Sarah.

Participe

Campanha imaginAÇÃO

Data da exposição: 25 e 26 de novembro

Local : Casa Park

Leilão: 27, 28 e 29 de novembro pelo instagram @projetomamor

Mais informações : @projetomamor e @remembearbrasil