Caminhão da Tecnologia estará em Ceilândia nesta sexta-feira

A iniciativa busca levar capacitação profissional nas áreas de TI, robótica e conteúdos digitais até as comunidades carentes

Nesta sexta-feira, dia 28, acontecerá a inauguração do projeto Caminhão da Tecnologia, em Ceilândia. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, junto ao administrador de Ceilândia, Fernando Fernandes, darão a abertura do projeto na CNN 2, ao lado da estação de metrô, próximo ao antigo supermercado Tatico, às 9h30.

O maior objetivo do projeto é estimular e levar a capacitação profissional nas áreas de TI, robótica e conteúdos digitais até as comunidades carentes, onde o acesso a tecnologia é super limitado.

O presidente da RBCIP e coordenador geral do projeto, Marcelo Estrela Fiche, explica que a disponibilização dos espaços em veículos permite a otimização do tempo do estudante, com a redução das despesas de transporte, contribuindo de maneira adequada à inclusão de novos jovens na educação tecnológica. “O projeto possibilita a vivência das tecnologias e a prática de atividades que demonstram a importância da robótica no cotidiano das pessoas. O púbico poderá, por exemplo, modular uma bucha de parafuso e assimiliar como o domínio das tecnologias pode transformar um produto”.

O Caminhão da Tecnologia é um projeto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e vai oferecer cursos profissionalizantes, visando as profissões futuras.

“Será uma grande oportunidade para os adolescentes terem uma profissão na área tecnológica, que está gerando muito emprego”, ressalta Gilvan.

A ação contará também com atividades pedagógicas, capacitações em modelagem 3D, softwares livres e desenvolvimento de projetos em realidade aumentada, entre outras.

Para saber mais informações sobre os cursos e oficinas, acesse as redes sociais da Secti: @sectidf e @caminhaodatecnologia ou por meio do site: www.sectidf.df.gov.br