Caixa Cultural Brasília recebe o concerto Hora Do Show – Músicas Inesquecíveis

Apresentação gratuita do Projeto Musical Arte Jovem acontece no sábado, 08 de outubro, às 20h, no Teatro da CAIXA

A CAIXA Cultural Brasília recebe no sábado (08/10), às 20h, o concerto Hora do Show – Músicas Inesquecíveis, com repertório especial com músicas brasileiras e internacionais. A apresentação será composta por cerca de 90 artistas do Projeto Musical Arte Jovem, com idade a partir dos 3 anos, sob regência do maestro Edmilson Júnior. Os ingressos serão disponibilizados 1h antes do início do evento na bilheteria da Caixa Cultural.

Criado em 2016, o Projeto Musical Arte Jovem, além de promover a cultura, desempenha um importante papel educativo e social auxiliando crianças e jovens na sua integração e inclusão social e familiar por meio da arte. O projeto oferece educação musical continuada à população de Ceilândia e já iniciou musicalmente mais de 1200 crianças, além de formar músicos profissionais que hoje atuam em bandas militares.

O Projeto Musical Arte Jovem possui patrocínio da CAIXA.

SERVIÇO

Concerto Hora do Show – Músicas Inesquecíveis

Projeto Musical Arte Jovem

Local: CAIXA Cultural Brasília – Teatro da CAIXA (SBS Quadra 4 Lotes 3/4)

Data: Sábado, 08 de outubro de 2022

Horário: 20h

Ingresso solidário mediante doação de 1kg de alimento não perecível e devem ser retirados na bilheteria da Caixa Cultural com 1 hora de antecedência ao concerto

Bilheteria: de terça a sexta e domingo, das 13h às 21h, e sábado, das 9h às 21h

Contato: (61) 3206-6456

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Capacidade: 406 lugares (8 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais