CAIXA Cultural abre sessão extra para as últimas apresentações de Os Tapetes Contadores de Histórias em seu teatro

Até 22 de maio, no palco do Teatro da CAIXA Cultural Brasília, sessões de contação de histórias da literatura nacional e internacional tendo como suporte tapetes bordados e bonecos de pano

CAIXA Cultural Brasília abriu as portas de seu teatro para valorizar a milenar tradição oral de contação de histórias com Os Tapetes Contadores de Histórias, companhia carioca e precursora, no Brasil, na arte de compartilhar contos nacionais e internacionais utilizando obras têxteis.

A temporada tem sido um sucesso, com sessões lotadas. Em razão disso, a CAIXA Cultural abriu sessão extra dia 20 de maio, sexta-feira, às 17h. O agendamento gratuito para esta, assim como para as outras, pode ser feito pelo site gentearteirabr.com.br.

Voltada para toda a família, sobretudo o público infanto-juvenil, a programação apresenta todo o seu repertório, materializado em um acervo de 120 obras têxteis como tapetes, maquetes, painéis, malas, aventais, livros bordados e bonecos de pano que servem de cenário para narrativas tradicionais.

Além de contos do mundo inteiro, também apresentam de renomados autores nacionais como Ana Maria Machado, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Ricardo Azevedo, dentre outros.

Sobre Os Tapetes Contadores de Histórias

Formado há 24 anos, Os Tapetes Contadores de Histórias transformou a arte de contar histórias, a partir do momento em que mesclou oralidade, literatura infantil e artes visuais. Desenvolvem uma linguagem de narração artística singular, tornando-se referência na pesquisa sobre as intersecções entre texto e têxtil, e diálogos entre literatura e artesanato.

Composto por Warley Goulart, Cadu Cinelli e Rosana Reatégui, o grupo já esteve por 14 países visitados, com narrações em inglês, francês e espanhol. Durante a pandemia, o grupo se reinventou e participou de mais de 300 lives online, veiculadas dentro e fora do Brasil, fundou o projeto “Cada um no seu Quadrado”, contemplado pelo Edital Arte Como Respiro, do Itaú Cultural SP, e integrou a primeira e segunda edições do projeto Arte da Palavra, do Sesc Nacional.

Serviço:

Os Tapetes Contadores de Histórias

Local: Teatro da CAIXA Cultural Brasília

Temporada: até a 22 de maio de 2022

Entrada: gratuita

Agendamento: através do site gentearteirabr.com.br

Lotação: 40 lugares por apresentação

Sessões para escolas: terças e quintas, às 10h; e quartas e sextas, às 15h

Sessões abertas ao público: sábados e domingos, às 10h e às 17h

Sessão extra: sexta-feira, 20/05, às 17h

Mais informações: www.tapetescontadores.com.br