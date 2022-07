BXB Brasília Design Week coloca Brasília em calendário internacional

De 11 a 14 de agosto, capital recebe festival que apresenta tendências, cria conexões, apresenta tendências e oportunidades de negócios

Reconhecida internacionalmente pela arquitetura modernista, Brasília sedia de 11 a 14 de agosto a BXB Brasília Design Week. A programação ocupa o Museu de Arte de Brasília (MAB) e a sede do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF) para apresentar tendências, debates e promover negócios e conexões entre profissionais e entusiastas do design. Com o tema “Design Transforma”, a primeira edição do festival reúne o melhor da produção brasiliense e brasileira em arquitetura, design de interiores, artes visuais, moda e design gráfico para inserir Brasília no calendário internacional do segmento, além de movimentar os setores criativo, cultural e turístico.

A BXB Brasília Design Week foi idealizada para fortalecer a capital como Cidade Criativa do Design, título recebido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 2017. Com o festival, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF), Brasília passa a integrar o rol de 13 cidades das américas a sediar designs weeks. Festivais do segmento são realizados em 13 cidades na Europa, 10 na Ásia e duas na Ásia.

“O evento é uma plataforma de ações, projetos e iniciativas, um hub de conexões para profissionais poderem apresentar tendências, se qualificar, realizar negócios e se conectar com o mercado e apreciadores do design”, explica Caetana Franarin, uma das idealizadoras do evento. Ao dar forma ao sonho de tornar real uma design week brasiliense, o propósito é o de “ colocar a nossa capital em evidência e dar o destaque que ela merece no mundo do design”, afirma Priscilla Monteiro, idealizadora do festival.

Nomes de destaque no cenário nacional estão confirmados no festival, como as designers de interiores Luiza Bomeny e Ethel Leon. Juntamente a outros profissionais, selecionados pelo curador Faco Werneck, eles apresentam tendências do “novo normal”, que refletem os impactos e aprendizados da pandemia, com propostas para novos espaços de trabalho, mobiliários e outros produtos.

Grandes expoentes

Ponto de destaque da programação é a Expo BXB, que destaca a criação em design de produtos. As mudanças de hábitos estimuladas pela pandemia e a valorização do lar dão o tom para o segmento. “Vivemos um momento de valorização de técnicas manuais atreladas ao design, de matérias primas naturais que nos aproximam da terra e do solo”, detalha Danilo Vale, curador de design de produtos. O arquiteto e designer de mobiliário Samuel Lamas e o escritório Choque design estão entre os destaques da programação.

O curador de design gráfico do festival, Wagner Coutinho acredita que “o processo criativo de vanguarda está presente no ‘DNA’ dos profissionais do design de Brasília”. Para ampliar horizontes neste campo, ele convidou profissionais como o designer Rogerio Lionzo, uma das referências brasileiras no setor, e Ana Brum, que traz a perspectiva da transformação urbana e social. Integram a lista de convidados as designers Vanessa Queiroz, Célia Matsunaga, Rafael Dietzsch, Flávio Aolé, Felipe Cavalcante, Eduardo Meneses e Henrique Meuren.

Moda

Para a abertura do festival, fechada para convidados, no dia 10 de agosto, a moda ganha os holofotes com desfile coletivo de grifes de Brasília. Curador do segmento de moda do evento, Fernando Lackman, explica que as marcas convidadas, Diáspora, Laboissiere, Fernanda Ferrugem e Rostand, representam um “novo momento de design da moda autoral brasiliense”.

Essência amplificada

Elemento fundamental da cultura brasiliense, a música tem destaque no festival. Criada especialmente para a BXB Brasília Design Week, a BXB Sounds é uma coletânea de criações inéditas de artistas do Distrito Federal, para representar a diversidade que é essência do evento. Com curadoria feita de Alexandre Carlo, da banda Natiruts, a playlist, disponível no Spotify, Deezer e Apple Music, tem músicas inéditas dos artistas Murica, PRS O Peres, Realleza e Bell Lins e transita pela bossa nova, rap, samba, blues e soul.

Fórum

O Brasília Design Fórum, realizado de 9 a 12 de agosto, propõe um ambiente impulsionador para profissionais criativos apresentar novos produtos, protótipos, conceitos e ideias nas áreas de mobiliário e produtos, moda, design gráfico, tecnologia, empreendedorismo e sustentabilidade

A ideia é impactar profissionais, estudantes de design e público consumidor, por meio de mesas redondas, palestras e workshops com designers brasileiros e de outros países. Para Raquel Chaves, coordenadora e curadora do fórum, “a iniciativa traça perspectivas singulares para o mercado local e aprofunda as relações do Distrito Federal com experiências nacionais e internacionais”.

SERVIÇO

BXB Brasília Design Week

De 11 a 14 de agosto

Museu de Arte de Brasília (MAB)

SHTN, Trecho 1



Expo BXB Museu de Arte de Brasília (MAB) Abertura: 11 de agosto

Em cartaz até 11 de setembro

Visitação de quarta a segunda, das 10 às 19h. Entrada gratuita

Brasília Design Fórum

Ciclo de palestras, workshops e mesas redondas

Crea-DF (SGAS 901, Conjunto D, Asa Sul)

De 9 a 12 de agosto

Inscrições gratuitas: bit.ly/BrasiliaDesignForum

Instagram: instagram.com/bxbdesignweek

Informações: (61) 99962-3427 e (61) 99984-0058