Business Meeting Wine & Jazz Edition reuniu empresários e investidores em noite de negócios

Uma noite de vinhos e jazz reuniu empresários e acionistas da capital federal para uma nova forma de fazer negócios

O Business Meeting Wine & Jazz Edition, promovido pela rede Moai, recebeu quase 200 representantes de todos os setores empresariais em evento de networking com o objetivo de conectar pessoas e proporcionar um ambiente propício e descontraído para a geração de novos negócios aos associados e convidados.

O evento juntou troca de experiências profissionais, música e gastronomia. Os convidados foram recebidos com performance de atores da Caixa Cênica e por uma banda ao vivo que tocou clássicos do Jazz e Blues, onde tiveram a oportunidade de alavancar negócios e ampliar a rede de contatos. O cardápio contou com vinhos e com um coquetel primoroso para celebrar o início das noites frias.

De acordo com o CEO da Moai, Vinicius Postai, o evento gera conexão e permite, por consequência, a criação de novos laços entre os participantes. “Nós realizamos cerca de 200 eventos de networking empresarial por ano e sempre procuramos dar um novo direcionamento para cada um deles. No Business Meeting Wine & Jazz Edition, buscamos construir uma atmosfera mais descontraída por conta da música ao vivo e dos rótulos de vinho que estavam à disposição de todos”, ressalta.

Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação Business Meeting Wine & Jazz Edition. Foto: Divulgação

Sobre a MOAI

Com cinco anos de mercado e cerca de 500 associados em Brasília, a MOAI oferece conselhos estratégicos e atendimento personalizado para fomentar a troca de experiências entre empresários de diversos segmentos, promovendo o networking empresarial e alavancando valor de mercado a todos os envolvidos. O grupo promove, mensalmente, diversos eventos, com destaque para as reuniões dos conselhos estratégicos, ações de network com experiências diferenciadas, palestras, como o Moai Talks, além de mentorias individuais.

Serviço

Business Meeting Wine & Jazz Edition

Instagram: @moaibrasil

Site: mmoai.com.br