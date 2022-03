Bumba Meu Boi de Seu Teodoro realiza 2ª edição do Tradição e Educação

Em março, a iniciativa do grupo proporciona a estudantes da escola pública vivências no Centro de Tradições Populares de Sobradinho.

De 7 a 14/03, a segunda edição do projeto Tradição e Educação, concebido pelo Bumba Meu Boi de Seu Teodoro, realiza incursões de estudantes da rede pública ao Centro de Tradições Populares, em Sobradinho-DF, com o propósito de possibilitar entretenimento, aprendizagem e vivências sobre as raízes dessa essencial manifestação cultural brasileira.

O projeto



A ideia central do Tradição e Educação II é a de trazer crianças do ensino fundamental para dentro do Centro de Tradições Populares, um dos berços da cultura tradicional candanga. Com isso, a organização pretende provê-las de ferramentas e conhecimentos sobre sua ancestralidade, buscando transformar o mundo pela arte e pelo afeto. A partir dessa vivência, buscam ainda incentivá-las a apropriar-se de um espaço tão representativo da identidade e das tradições populares.

Tradição e qualidade



Esta é a segunda edição do projeto, que ocorreu, pela primeira vez, em 2019, atendendo a 10 escolas de Sobradinho I e de Planaltina. Já em 2022, com a perspectiva de retomada das aulas e de ampliação das escolas naquelas cidades satélites, o projeto melhorou sua execução oferecendo oficinas práticas de bordado, percussão e dança, ministrada por integrantes do grupo.



O centro

Fundado em 1963, na cidade de Sobradinho, o Centro de Tradições Populares abriga o Bumba Meu Boi de Mestre Teodoro — reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial em 2004 —, o grupo Tambor de Crioula e o Bumba Maria Meu Boi. Durante seu calendário anual, provê uma série de ações formativas: dança, bordado, música, ensaios, festejos e confecção de figurinos e de instrumentos à tradição.

Serviço: Tradição e Educação II — Bumba Meu Boi de Seu Teodoro. Local: Centro de Tradições Populares — Sobradinho-DF.

Cronograma:



Cronograma de visitas de março:

07/03- CED 02

08/03- Escola Classe 10

09/03 – Centro Educacional 03

10/03 – Escola classe 05

11/03- Escola classe 11

14/03- CEF 04