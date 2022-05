Bruno Be é atração no Mezanino da Torre de TV nesta quinta-feira

Nome por trás de hits como Say My Name, Human e Intro, o DJ promete um grande set eletrônico, com a vista privilegiada da cidade

O Mezanino da Torre de TV traz uma noite repleta de deep house nesta quinta-feira, dia 19 de maio, com set comandado pelo DJ Bruno Be, a partir das 23h30. Ingressos estão disponíveis no site da casa (mezaninobrasilia.com), com preços a partir de R$ 105.

Apoiado por grandes nomes da cena eletrônica, o artista é um dos principais produtores musicais do momento e já alcançou o topo do Hype Machine (Hype M) duas vezes, além de obter sucesso em gravadoras de renome como Sony Music e Warner Music.

Em sua primeira vez tocando no Mezanino, Bruno Be retorna para uma noite memorável com os refrões e graves marcantes que conquistaram o público do artista catarinense. Com passagens por eventos e grandes festivais como Só Track Boa, Green Valley, Rock in Rio e Lollapalooza, o repertório do DJ traz hits como remixes de “Say My Name”, “Human” e “Intro”.

Sobre o Mezanino

Inaugurado em novembro de 2021, o Mezanino reúne o melhor da alta gastronomia, da arte e da noite no prestigiado rooftop da Torre de TV, um dos principais monumentos da capital federal. Desde a abertura, a casa se tornou um point da música eletrônica na cidade, com alguns dos principais DJs do país — a exemplo de Bhaskar, que também é sócio do gastrobar — comandando as pick-ups em noites pra lá de animadas.

A vista vazada em 360º da capital federal é um dos atrativos do gastrobar, apresentado pelo Banco de Brasília – BRB e com os patrocínios da Financeira BRB, Seguros BRB, Exame Medicina Diagnóstica, Café 3corações e Beck’s. Além dos deliciosos pratos assinados pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito e drinks exclusivos, o espaço recebe eventos, promove festas e conta ainda com uma galeria de arte, que recebe exposições de artistas nacionais e locais.

Serviço

Mezanino – Bruno Be

Onde: primeiro andar da Torre de TV, no Eixo Monumental de Brasília

Quando: quinta-feira (19/5), às 23h00

Ingressos: a partir de R$ 105 (clientes BRB tem 20% de desconto no cartão BRBCARD)

Link para compra: aqui

Censura: 18 anos