Brisa Flow se apresenta na Ceilândia nesta sexta-feira

A rapper mineira Brisa Flow vem a Brasília na próxima sexta-feira (10) para um show na festa Oldskrrr Apresenta, no Cio das Artes, em Ceilândia.

Eleita a compositora do ano no prêmio WME Awards 2022, Brisa Flow apresentará o álbum “Janequeo”, o terceiro da carreira. A festa contará ainda com os shows da cantora Thabata Lorena, do DJ Kliff Afrik e do duo de cantoras Dark Style.

Sobre os artistas

Brisa Flow

A artista Brisa Flow constrói sons e imagens a partir da vivência de seu corpo no mundo e cria caminhos que desprendem das amarras da colonialidade. Desenvolve estéticas artísticas pela prática e pesquisa do canto, tecendo memórias nativas e narrativas através do rap, instalações e videoarte. Brisa de la Cordillera recebeu esse nome de seus pais, artesãos caminhantes. Foi eleita compositora do ano pelo WME Awards 2022. ‘Janequeo’, nome do terceiro álbum de Brisa, foi uma guerreira do povo originário Mapuche que liderou quatro mil homens na Guerra de Arauco para libertar Wallmapu do genocídio e vingar a morte de seu marido e lonco, Huepotaén. “Esse disco é sobre narrativas que não sejam só violência e empobrecimento que, infelizmente, é o que nos rodeia. É uma obra para que consigamos ter um pouco de esperança no afeto e na força que nós temos.

Thabata Lorena

Cantora e compositora, Thabata Lorena nasceu no Maranhão e se mudou para Brasília. Vai do rap ao bumba-meu-boi com sua voz marcante e um posicionamento ácido, fazendo a fusão entre ancestralidade e inovação.

Dark Style

Duo composto por Camila Dark e Hemilly Barros, mulheres negras, ceilandenses e agentes culturais. Querem difundir no Distrito Federal novas vertentes da música, como o drill, grime e phonk. Combatem o machismo e a misoginia nos versos e veem a música como uma importante ferramenta de acesso a informação.

DJ Kliff Afrik

Teve o primeiro contato com a música aos sete anos de idade, dançando e tocando bateria. Desde muito cedo, entendeu o sentimento que a música passa e logo desenvolveu sua musicalidade. Como DJ, Kliff Afrik apresenta a mistura dos ritmos Afro, Drill e Trap.

Serviço

Oldskrrr Apresenta: Brisa Flow

Shows de Brisa Flow, Thabata Lorena, DJ Kliff Afrik e Dark Style

Sexta-feira, 10 de fevereiro

A partir das 20h

Cio das Artes (Qnp 10/14, conjunto E, no 4, P Sul, Ceilândia-DF)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla