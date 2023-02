“Brinque, Dance e Cante – É o Nordeste Itinerante” dissemina cultura no DF

Jardins Mangueiral, Paranoá e São Sebastião recebem espetáculos gratuitos de cultura popular

O projeto “Brinque, Dance e Cante – É o Nordeste Itinerante” realizará espetáculos culturais em espaços públicos das cidades de São Sebastião, Jardins Mangueiral e Paranoá. Cada local receberá uma programação repleta de cultura tradicional do Nordeste, como o Forró, Teatro de Boneco, Repente e Coco de Embolada.

Com recursos do Fundo de Apoio a Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Secec-DF, o projeto tem como objetivo promover o encontro, a integração e a interação dos músicos e artistas da cultura nordestina com a população da capital. Muitos moradores do Distrito Federal possuem laços com o Nordeste, e com esse evento eles poderão se reconectar com suas raízes culturais.

Além disso, com o projeto “Brinque, Dance e Cante – É o Nordeste Itinerante”, os jovens das cidades contempladas poderão reconhecer e se identificar com as expressões artísticas que partem do Nordeste, resgatando uma parte de sua herança cultural com espetáculos culturais de qualidade e gratuitos.

Nordeste Candango

Jardim Botânico, Paranoá e São Sebastião figuram entre as cidades mais próximas do centro de Brasília e refletem a diversidade cultural do país. Com as apresentações das bandas Farol da Barca, Forró B’Jú e Almirante Aboiador, o público poderá apreciar o forró e a vaquejada. O Repente e a Embolada representarão a poesia por meio dos poetas repentistas Ramalho de Oliveira e Messias de Oliveira e dos emboladores Azulão da Mata e Pardal da Saudade. O grupo cênico de Teatro de Bonecos Mamulengo Fuzuê fará a alegria das crianças com a peça “Benedito, abençoado e Bendizido”, que ganhou prêmios e já se apresentou na Europa.

À frente vem a experiência cultural de produção e gestão de projetos que o proponente Francisco de Assis (Neném) possui. Além de poeta repentista e cordelista, Neném é reconhecido por ser um produtor de ações culturais que envolvem o máximo de segmentos culturais, bem como as que possuem a maior distribuição de renda possível. O projeto também irá garantir a acessibilidade para deficientes audiovisuais, com intérprete de libras e audiodescrição para deficientes visuais.

Serviço: Brinque, Dance e Cante: É O Nordeste Itinerante

Quando: 24, 25 e 26 de fevereiro de 2023

Onde: Jardim Mangueiral, Paranoá e São Sebastião

Ingresso: Gratuito

Programação:

Dia 24 de fevereiro de 2023 – Praça de alimentação em frente a Quadra 13 do Jardim Mangueiral

19h – TEATRO DE MAMULENGO FUZUÊ

19h45 – DUPLA DE REPENTISTAS RAMALHO DE OLIVEIRA E MESSIAS DE OLIVEIRA

20h30 – DUPLA DE EMBOLADORES DE COCO AZULÃO DA MATA E PARDAL DA CIDADE

21h10 – TRIO FAROL DA BARCA

Dia 25 de fevereiro de 2023 – Praça Central do Paranoá

9h – TEATRO DE MAMULENGO FUZUÊ

10h – DUPLA DE REPENTISTAS RAMALHO DE OLIVEIRA E MESSIAS DE OLIVEIRA

11h – DUPLA DE EMBOLADORES DE COCO AZULÃO DA MATA E PARDAL DA CIDADE

12h – TRIO FORRÓ B’JÚ

Dia 26 de fevereiro de 2023 – Feira Permanente de São Sebastião

9h – TEATRO DE MAMULENGO FUZUÊ

10h – DUPLA DE REPENTISTAS RAMALHO DE OLIVEIRA E MESSIAS DE OLIVEIRA

11h – DUPLA DE EMBOLADORES DE COCO AZULÃO DA MATA E PARDAL DA CIDADE

12h – CHICÃO DO FORRÓ E OS BRASAS DO NORDESTE