Breaking e música se unem no espetáculo B’Arte no Ar

Idealizado pelo dançarino Bart Almeida, o projeto promete surpreender o público com a criatividade e equilíbrio que a dança pede

Os Jogos Olímpicos de Paris que serão realizados em 2024 contam com uma modalidade estreante: o breaking. Mas não é preciso esperar até a data ou viajar para apreciar esta dança, que está diretamente ligada com a cultura hip hop. O espetáculo interativo B’Arte no Ar! terá música e dança em seis apresentações gratuitas na cidade entre os meses de outubro e novembro. Idealizado pelo dançarino Bart Almeida, o projeto promete surpreender o público com a criatividade e equilíbrio que a dança pede. A atração conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e Governo do DF.

Em apresentações de aproximadamente 50 minutos, B’Arte no Ar! reunirá quatro artistas em cena dançando breaking ao som de beatbox e um MC de freestyle improvisando. Além de Bart, também dançam a bgirl Fab e Jhon, que também faz rima e beatbox. Já as picapes ficam a cargo do DJ Sapo, com um setlist definido na hora que irá surpreender os participantes. Pensando na acessibilidade, um intérprete de libras sempre estará presente. “É um espetáculo focado na música e na dança em conjunto”, resume Bart.

Bart Almeida é licenciado em Dança pelo Instituto Federal de Brasília. Sua dificuldade cognitiva devido à lateralidade cruzada despertou nele a ideia de usar linhas do piso e as formas geométricas de Brasília para orientação espacial. Essa metodologia foi desenvolvida com o auxílio de uma bolsa do PIBID/CAPES entre os anos de 2014 a 2016. “Na minha cabeça eu penso na esquerda e vou para a direita em vários casos. Isso cria uma dificuldade de gerar uma coreografia idêntica porque eu penso numa coisa e o corpo responde outra coisa. Com a técnica da improvisação estrutural, o corpo responde de forma simultânea para aquele estímulo e não para aquela informação”, explica.

Itinerância

A sede do grupo Jovens de Expressão (Ceilândia) receberá duas apresentações no sábado, dia 8 de outubro, às 19h e 20h30. Depois, vai ser a vez do Centro Cultural Banco do Brasil, na quarta-feira, dia 12 de outubro, dentro da feira Picnik. No domingo, 6 de novembro, o Mini Teatro Lieta de Ló, em Planaltina, será palco de duas apresentações: às 18h e 20h. O circuito finaliza na 506 Sul, no Infinu Comunidade Criativa, a partir das 19h. As apresentações duplas em Ceilândia e Planaltina contam com uma discotecagem com duração maior para convidar o público a dançar. O espetáculo B’Arte no Ar! tem classificação indicativa livre e entrada franca, sendo que será aceita a doação voluntária de 1kg de alimento para instituições de caridade e ONGs atendidas pelos espaços.

Serviço

B’Arte no Ar!

Sábado, 8 outubro, às 19h e 20h30

Sede Jovens de Expressão

EQNM 18/20 Praça do Cidadão, Ceilândia – DF

Após apresentações AFTER com DJ SAPO

Quarta-feira, 12 outubro, às 16h

Na feira Picnik no CCBB

Setor de Clubes Esportivos Sul

Domingo, 6 novembro, às 18h e 20h

No Mini Teatro Lieta de Ló

Rua Hugo Losbo Quadra 46 Casa 790 Setor Tradicional – Planaltina – DF

Após apresentações AFTER com DJ SAPO

Sábado, 12 novembro, às 18h

No Infinu Comunidade Criativa

CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós Brasília – DF

Entrada franca, com doação voluntária de 1kg de alimento

Informações: 61 9674-9990

https://www.instagram.com/b.arteproducoes/

Classificação livre