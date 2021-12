Brasília sedia 1º Encontro da Escola de Capoeira Angoleiros do Sertão

O Encontro dos Angoleiros do Sertão no DF promove três dias (10, 11 e 12 de dezembro) de atividades, com o mestre Cláudio, contramestres e treineis desta escola, que são referências no Brasil.

Segundo o organizador, Luiz Claudio de Oliveira França, conhecido como Minhoca, o aspecto integrativo e sociocultural é uma das máximas desta proposta. “Esses encontros visam um fortalecimento das comunidades participantes, promovendo uma convivência harmoniosa e respeitosa entre diferentes grupos étnicos, etários e de gênero. Essa sensibilização do público, principalmente dos novos integrantes, é fundamental à construção da sua autoestima e da sua identidade, num processo de estreitamento de irmandade e de enriquecimento e valorização da identidade cultural da comunidade capoeirística”, explica. Serão dadas duas opções para a entrada ao evento: Os capoeiristas participantes devem doar uma cesta básica, que dá direito a permanecer no local do camping durante os três dias, e inscrição em todas as oficinas. Para a comunidade que quiser acessar o evento, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. As inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: 61 98173-5553 (Minhoca). Confira a programação completa: 10/12 – Sexta-Feira 6h – Chegada ao local do evento – organização no camping 9h – Abertura com apresentação dos convidados e apoiadores do evento. 10h – Vivência movimentação e Roda de Capoeira com mestre Claudio Costa – Feira de Santana – BA. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 12:30 – Almoço 15h – Vivência com Contramestre Xande – SP. 17h – Oficina de Samba Rural – mestre Claudio Costa – Feira de Santana – BA. 18h – Vivência de samba coco, com Léo Lima de Pernambuco/ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Apresentação do Côco de Jataí DF 20:30 – Jantar 21h – Tambor de Crioula de Seu Teodoro 11/12 – Sábado CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 6h – Vivência com Contramestre Tico ( Angoleiros do Sertão) – SP. 8h – Café da Manhã 10h – Vivência Treinela Natureza (Angoleiros do Sertão) – SP. (Treino/Roda) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 12:30 – Almoço CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 15h – Vivência Hulluca Costa (Angoleiros do Sertão) – Feira de Santana – BA. 17h – Vivência Treinel Blanca (Angoleiros do Sertão) – SP. 19h – Roda de Capoeira com Mestre Claudio – Feira de Santana – BA. 20:30 – Samba Rural com Mestre Claudio – Feira de Santana – BA. 22h – Jantar 12/12 – Domingo 6h – Café da manhã 8h – Vivência Mestre Claudio – Feira de Santana – BA. Treino, Roda, Samba 11h – Encerramento e confraternização Serviço 1º Encontro de Angoleiros do Sertão Local: Rancho Janela do Cerrado- DF 326, Sobradinho II, próximo ao Pólo de Cinema. Datas: 10, 11 e 12 de dezembro, a partir das 8h Inscrições pelo WhatsApp: 61 8173-5553 (Minhoca) Entrada: 1 kg de alimento não perecível para acessar o evento 1 (uma) cesta básica, para os participantes das vivências e oficinas constantes na programação Instagram: @angoleirosdosertaobrasilia