Brasília receberá Bell Marques, Durval Lelys e Tomate no Festival Micarê 2024

Evento traz shows de outros grandes artistas do axé como Timbalada, Tuca Fernandes, Xanddy Harmonia e Rafa e Pipo

2024 começou a pleno vapor e os dias já estão sendo contados para o Festival Micarê 2024 em Brasília. Nomes como Bell Marques, Durval Lelys, Tomate e muito mais estarão no line-up da 4ª edição do evento que promete colocar os foliões da capital para vibrar nos dias 3 e 4 de maio. E, o melhor, o evento é 100% em trio elétrico e não tem intervalo entre as atrações. O local escolhido para sediar a apresentação, que já está com vendas avulsas abertas para os dois dias de festa, foi o Estacionamento Arena BRB.

O evento, que estreou em 2019 e substituiu a famosa Micarecandanga, arrasta multidões de admiradores da axé music com direito uma megaestrutura, abadás exclusivos e trios elétricos, carregando o clima do Carnaval de Salvador em pleno Cerrado. No line-up do dia 3 de maio estão confirmados Bell Marques, Tomate, Timbalada e Tuca Fernandes, já no dia 4 de maio Bell Marques retorna à festa junto com Durval Lelys, Rafa e Pipo e Xanddy Harmonia.

Rodrigo Verri, um dos organizadores do evento, realizado pelas produtoras Verri & Verri, U Piano Entretenimento, Medley Produções, GT10 Produções e Backstage Brasil, conta que “os brasilienses curtem muito o axé, por isso esse público merece ser valorizado. No Festival Micarê são dois dias de muita festa com artistas incríveis que marcaram história nesse ritmo. Todos podem esperar muita música boa, energia e diversão”.

Vendas

A pré-venda para os fãs do Micarê começou no último dia 12 de dezembro pela plataforma e agora está com novidades. Além dos passaportes, as vendas avulsas dos dois dias e mais informações também estão disponíveis no site do evento. O evento tem duas áreas: Atrás do Trio e Camarote.

Para quem deseja comprar os ingressos separadamente, os valores são a partir de R$ 120 (meia-entrada) para o setor Atrás do Trio e a partir de R$ 200 (meia-entrada) para o Camarote.

Estão à venda ainda os passaportes para os foliões que não querem perder nenhuma atração. O kit Passaporte Atrás de Trio custa a partir de R$ 200 (meia-entrada), incluindo dois abadás e um ecocopo. Já o kit Passaporte Camarote, por sua vez, vale a partir de R$ 350 (meia-entrada), também com dois abadás e um ecocopo inclusos.

Serviço:

Festival Micarê 2024

Local: Estacionamento Arena BRB

Data: 3 e 4 de maio

Classificação indicativa: 16 anos; menor de 16 anos somente acompanhado por responsável legal

Ingressos, setores, mapa do evento e condições de compra: www܂festivalmicare܂com܂br

Preços: a partir de R$ 120

Mais informações: @festivalmicare