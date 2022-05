Brasília recebe Ultimate Drift em 28 e 29 de maio

Campeonato Brasileiro da modalidade reunirá mais de 55 pilotos na pista montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, em um evento para toda a família

Os carros mais velozes e furiosos do país desembarcam em Brasília nos dias 28 e 29 de maio para disputas com muita adrenalina na segunda etapa do Ultimate Drift, o Campeonato Brasileiro da modalidade. Em uma pista montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, as provas reunirão mais de 55 pilotos em duas categorias, Principal e Light.

Democrático, o evento reúne os mais variados modelos de carros: de Chevette a Mustang, passando por BMW, Mercedes, Nissan e Toyota. Exceto pelas dimensões dos pneus, padronizadas, o regulamento é totalmente livre para preparação de motor, câmbio, suspensão, freio de mão e demais componentes.

No Ultimate Drift, os pilotos disputam uma pré-qualificação e 32 carros avançam para a chave final. Chega a hora das batalhas em estilo mata-mata. Os pilotos competem em dupla, alternando-se nos papéis de líder e perseguidor. A trajetória obrigatória compreende uma série de requisitos técnicos avaliados pelos juízes, que debatem ao vivo a performance de cada competidor e as notas são publicadas em tempo real logo após as batalhas.

Mais do que uma competição esportiva, o Ultimate Drift é também um evento para as famílias. Com praça de alimentação, brinquedoteca e exposição de carros, entre outras atrações, muita diversão para todas as idades.

A abertura da temporada 2022 foi disputada em Piracicaba (SP) em abril. Na categoria Principal, que reúne a elite da modalidade, a vitória ficou com o piloto Márcio Kabeça, vice-campeão do Ultimate Drift em 2021. Nas batalhas da divisão Light, quem venceu foi o estreante Dudu, de apenas 16 anos.

Serviço: Ultimate Drift

Data: 28 e 29 de maio

Local: Estacionamento Arena BRB Mané Garrincha

Horário: das 8h às 17h

Ponto de Vendas: https://lets.events/e/ingressos-ultimate-drift-brasilia-28-e-29-de-maio/