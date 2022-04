Vai ter roda de choro na Asa Sul, prepare sua cadeira de praia e espere apreciar um dos mais belos e tradicionais estilos musicais de nossa cidade

O Assados do Fred, em parceria com o grupo Chorando Baixinho une música e gastronomia num projeto gastronômico e musical que vai encantar os ouvidos e paladar dos moradores de Brasília. A iniciativa tem como objetivo principal criar um ponto cultural na Asa Sul. “Nossa ideia é tornar esse projeto como tradição na cidade”, explica Frederico Barros, assador e proprietário do Assados do Fred.

O projeto, que acontecerá sempre aos domingos, das 12h às 15h, nasceu quando seus idealizadores perceberam a força do ritmo musical na Capital Federal. Há uma estimativa que Brasília tem sido considerada uma das maiores cidades que são celeiro do choro.

Tudo isso será acompanhado de um verdadeiro churrasco uruguaio e argentino com cortes de carnes nobres preparados na primeira parrilla de rua Uruguaia e Argentina da Capital, localizada na entrada da 306 sul, em espaço privilegiado com ambiente arborizado, comida e muita música boa.

Serviço: Brasília recebe projeto “Chorinho da Sul”

Data: Todos os domingos

Horário: das 12h às 15h

Endereço: SQS 306 – Entrada da Quadra -Brasília – DF

Contato (Whatsapp): (61)3877 8939