Brasília recebe o ‘Rock Brasil 40 anos’ a partir desta terça, 10 de maio

O festival desembarca na capital do rock com 16 shows de artistas e bandas que marcaram a década de 80, além de espetáculos musicais, exposições e mostra de cinema

O Festival Rock Brasil 40 Anos, depois de passar pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, chega à capital federal, berço do rock nacional, com 16 grandes shows das bandas mais icônicas do rock dos anos 80 e uma extensa programação cultural no CCBB Brasília. O evento, que deverá reunir cinco mil pessoas por dia ao longo de quatro semanas, será realizado entre os dias 10 de maio e 05 de junho e os shows do palco principal acontecerão sempre aos sábados e domingos, na área externa do centro cultural. Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso Certo , após o período de pré-venda exclusivo para clientes do Banco do Brasil. Clientes com cartão Ourocard têm 50% de desconto. Clientes Premmia, programa de fidelidade dos Postos Petrobras, têm vantagens na compra de ingressos para as datas de acordo com suas pontuações, mais informações no site do Premmia .

Nesta semana, as bandas Plebe Rude, formada em Brasília, e Titãs sobem ao palco do CCBB Brasília na noite de sábado, 14 de maio, para cantar seus grandes sucessos e animar o público. No domingo, dia 15, a noite vai ser ao som de Nando Reis e da banda Blitz. A programação para a primeira semana do festival ainda conta com o espetáculo Cássia Eller – O Musical, apresentado nos dias 12 e 13 de maio, às 19h30, no CCBB Brasília.

Berço de algumas das principais bandas da cena musical dos anos 1980, Brasília recebeu o título de “capital do rock” por abrigar nomes Plebe Rude, que está no line-up do festival, além da Legião Urbana, banda celebrada no repertório de diversos artistas ao longo da programação.

Para essa grande homenagem aos 40 anos do rock em Brasília, será montado um palco de 31 x 19 metros na parte externa do centro cultural, em uma área de 10 mil metros quadrados, com praça de alimentação, com quiosques e food trucks, postos médicos, loja oficial e espaço instagramável.

Os estantes Vibra e Ourocard também são opções de entretenimento para os visitantes. O espaço da Vibra oferece diferentes opções de videogames musicais, como Guitar Hero, para quem quiser sentir a energia e protagonizar um show de rock. O segundo espaço apresenta uma exposição de fotos dos artistas e, também, a exibição de filmes que estão em cartaz na programação do CCBB Brasília. Os filmes são exibidos sem som, oferecendo ao público uma experiência visual e contemplativa dentro do espaço dos shows. O público dos shows ainda poderá conferir gratuitamente a programação de exposições do CCBB, além das sessões de cinema do festival, ao longo do dia, nos finais de semana.

A noite de abertura dos shows, no sábado, dia 14 de maio, será com PLEBE RUDE e TITÃS. No domingo, dia 15, NANDO REIS e BLITZ são as atrações. Na semana seguinte, 21 de maio, terá apresentações de PAULINHO MOSKA e BIQUINI CAVADÃO e no dia 22, PARALAMAS e ARNALDO ANTUNES. Dia 28 de maio, é a vez de PAULO RICARDO e BARÃO VERMELHO e, no dia seguinte, IRA! e CAMISA DE VÊNUS. No dia 04 de junho, a programação conta com os shows de FERNANDA ABREU e LEO JAIME e, fechando o festival, em 05 de junho, sobem ao palco FLAUSINO & SIDERAL cantando Cazuza, LEONI e MARINA LIMA.

Paralelamente aos shows principais, o festival terá uma extensa programação cultural durante todo o período no Centro Cultural Banco do Brasil. O público vai poder conferir os consagrados musicais Cássia Eller – O Musical; Renato Russo – O Musical; Cabeça, Um Documentário Cênico; e Cazas de Cazuza. Os ingressos para as peças custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Algumas das atrações são gratuitas, entre elas uma mostra de cinema que contam a história de alguns ídolos do gênero musical, entre eles Cazuza – O Tempo não Para (2004), cinebiografia do cantor, com direção de Sandra Werneck e Walter Carvalho; Blitz O Filme (2019), de Paulo Fontenelle, que conta a trajetória da banda sucesso nos anos 80; o doc musical Barão Vermelho — Por Que a Gente é Assim? (2007), com direção de Mini Kerti. Também com entrada franca, acontecem exposições de fotografia e artes plásticas. A primeira traz uma seleção de cerca de 60 fotos de artistas e personalidades que representam o Rock Brasil, clicadas ao longo das últimas décadas por Cristina Granato, um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro. E haverá também exposições com obras de Luiz Stein e Zé Carratu, artistas plásticos que surgiram junto com o rock brasileiro dos anos 80.

Com patrocínio Ourocard, Vibra Energia e realização do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e da Peck Produções, o festival Rock Brasil 40 Anos passou por algumas capitais do país com edições no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e agora leva a Brasília uma enorme programação musical e cultural. Os ingressos dos shows serão vendidos pelo site Ingresso Certo e, dos espetáculos teatrais, pelo site Eventim. As demais atrações são gratuitas, mas também precisam ter as cortesias retiradas previamente no site Eventim.

DATAS SHOWS — CCBB — BRASÍLIA – Abertura dos portões às 16h

14/05 (sábado)

19h: Plebe Rude

21h: Titãs

15/05 (domingo)

19h: Nando Reis

21h: Blitz

21/05 (sábado)

19h: Paulinho Moska

21h: Biquini Cavadão

22/05 (domingo)

19h: Paralamas do Sucesso

21h: Arnaldo Antunes

28/05 (sábado)

19h: Paulo Ricardo

21h: Barão Vermelho

29/05 (domingo)

19h: Ira!

21h: Camisa de Vênus

04/06 (sábado)

19h: Fernanda Abreu

21h: Leo Jaime

05/06 (domingo)

18h: Flausino & Sideral cantam Cazuza

19h30: Leoni

21h: Marina Lima