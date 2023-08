Brasília recebe o Eco Inova 2.0 neste fim de semana

O evento tem como propósito criar uma rede de conexões poderosas e catalisar o progresso em direção a um futuro mais sustentável

Com o objetivo de fomentar diálogos importantes e gerar negócios transformadores por meio de um evento totalmente gratuito, a Associação Cresce-DF realiza, de 18 a 20 de agosto, a segunda edição do Eco Inova. Com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e patrocínio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal (FAP-DF), o evento será realizado ao lado do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) com uma vasta programação que tem o objetivo de conectar ideias, provocar a busca por novos caminhos e inspirar atitudes.

Criando um ambiente imersivo, focado em startups e nas mais recentes formas de produção de energia renovável, o Eco Inova 2.0 promete ser um marco no calendário dos empreendedores e entusiastas da tecnologia. O evento tem como propósito criar uma rede de conexões poderosas e catalisar o progresso em direção a um futuro mais sustentável. Durante os três dias, serão oferecidas palestras, painéis de discussão e workshops práticos. As atividades abordarão uma ampla gama de tópicos, desde as tendências emergentes no mercado até estratégias de negócios inovadoras, desenvolvimento de produtos e técnicas de marketing impactantes.

O Eco Inova 2.0 reunirá diversos profissionais, acadêmicos, estudantes, empreendedores e pesquisadores na busca por inovação e criatividade associadas à tecnologia e à sustentabilidade, na busca de espaços que estimulem diálogos provocativos sobre cultura, engajamento e novos negócios. Para além da parte educativa, como parte da experiência completa do Eco Inova 2.0, o evento contará com uma programação cultural com shows e apresentações infanto-juvenis. O evento terá apresentação da Orquestra Filarmônica, DJ Gabriel, apresentação de teatro com CIA Uni-Duni-Tê, apresentação da escola de samba Acadêmicos da Asa Norte, show de mágica com o Mágico Tio André, além de fazendinha, área kids e área gamer, com campeonato de CS GO e LOL.

Serviço

Eco Inova 2.0

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)

Data: de 18 a 20 de agosto

Entrada gratuita. Ingressos pelo link

Mais informações: @ecoinovabsb