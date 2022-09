Brasília recebe ‘Feiturismo’ de 23 a 25 de setembro

Feira de Turismo e Artesanato do DF conta com programação completa e gratuita para todas as idades

Com realização da Associação Amigos do Futuro e apoio da Secretaria do Turismo do DF (Setur-DF), a capital recebe, de 23 a 25 de setembro, a Feiturismo, uma feira de turismo e artesanato, no Eixo Ibero-Americano. O evento chega para criar uma ligação entre conteúdo, formação, turismo e comportamento, fomentando a cultura local e dando espaço aos agentes locais da arte, do artesanato e do turismo.

Durante todos os dias, o evento vai promover oficinas sobre artesanato, sendo duas delas ministradas pela artesã Polyanna De Souza. Para as crianças, brinquedos infláveis e apresentações infantis promovidas pela trupe teatral Neia & Nando.

Para encerrar o dia de atividades, shows com a Banda Rádio Táxi na sexta (23); João Suplicy no sábado (24); e os brasilienses Jah Live no domingo (25).

Programação completa

Sexta (23 de setembro)

14h – Contação de História com Nyedja Gennari

15h – Oficina de Artesanato ( Polyanna De Souza)

16h – Teatro Infantil: Jake e os Piratas

19h – Show: Banda Rádio Táxi

Sábado (24 de setembro)

14h – Contação de História com Nyedja Gennari

15h – Oficina de Artesanato

16h – Teatro Infantil: Uma Aventura Congelante

19h – Show: João Suplicy

Domingo (25 de setembro)

14h – Contação de História com Nyedja Gennari

15h – Oficina de Artesanato( Polyanna De Souza)

16h – Teatro Infantil: Princesinha Sofia

19h – Show: Jah Live

Serviço:

Feiturismo

Quando: 23 a 25 de setembro

Horário: a partir das 12h

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano

Mais informações: @feiturismo