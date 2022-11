Brasília recebe feira gratuita para animais domésticos

Evento acontece entre os dias 24 e 27/11 com exposição de produtos, palestras, oficinas e atividades infantis

O mercado de animais de estimação vem se tornando um dos potenciais segmentos para empreender. Segundo levantamento do Instituto Pet Brasil, o setor de produtos, serviços e comércio de pets registrou alta de 27% no faturamento em 2021, quando comparado ao ano anterior, atingindo R$ 51,7 bilhões. Para contribuir com a realidade dos interessados no setor, o Conecta+ Pets promove uma feira gratuita com atrações e atividades voltadas para a temática, entre os dias 24 e 27/11, das 10h às 19h, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), em Brasília.

Entre as principais atividades estão feira de adoção, exposição de produtos, apresentação para crianças, atendimento veterinário, oficinas sobre fisioterapia animal, emergência veterinária e outros temas. Além disso, os participantes vão contar com palestras para tutores e para empreendedores. Os temas variam desde produção de conteúdo e mídias sociais até bem-estar animal, cuidados e dicas importantes para pets.

Workshop para empreendedores

No mesmo local da feira, nos dias 22 e 23/11, o espaço estará aberto para empreendedores do segmento expandirem seus conhecimentos com atividades que acontecem das 8h às 18h.

Para participar dos workshops é preciso fazer inscrição no site (http://conectamaisbsb.com.br) e garantir a vaga e o certificado de participação. Entre as atividades, estão workshop para adestramento de cães, banho e tosa em cães e gatos e palestra sobre comportamento.

Haverá transmissão dos jogos do Brasil com shows ao vivo e cervejas artesanais.

Serviço

Workshop para empreendedores do segmento pet

Data: 22 e 23/11, das 8h às 18h

Local: estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), em Brasília.

Programação e inscrições: https://www.conectamaisbsb.com.br



Feira Conecta+ Pets

Data: 24 a 27/11, das 10h às 19h

Local: estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), em Brasília.

Programação completa: Instagram @conectamaisbsb ou https://www.conectamaisbsb.com.br