Brasília recebe, em outubro, o Salão do Estudante

Evento é voltado para estudantes brasileiros que buscam cursos de graduação e pós-graduação, além de opções de intercâmbio e aprendizado de idiomas

Brasília recebe, no dia 2 de outubro, o Salão do Estudante, o maior evento de educação internacional da América Latina. Com mais de 100 instituições de ensino representadas de diferentes países, o evento é voltado para estudantes brasileiros que buscam cursos de graduação e pós-graduação, além de opções de intercâmbio e aprendizado de idiomas.

Em Brasília, o Salão do Estudante ocorre no Centro de Convenções Brasil 21 (Setor Hoteleiro Sul). O evento será realizado ainda em mais seis capitais: Rio de Janeiro (3 e 5 de outubro), em Copacabana e na Barra, São Paulo (7 e 8 de outubro), Salvador (10 de outubro), Belo Horizonte (12 de outubro) e Curitiba (14 de outubro).

As instituições presentes no evento oferecem opções de graduação e pós-graduação no exterior. O Salão contará com a presença de representantes de diversas instituições internacionais, como University of Montreal, do Canadá; University of California San Diego, dos Estados Unidos; University of Sheffield, do Reino Unido. Portugal, por sua vez, contará com cerca de 20 instituições, entre universidades como Porto, Lisboa e Católica, institutos politécnicos e universidades privadas. Vale ressaltar que, desde 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aceito pelas universidades portuguesas como forma de ingresso.

SERVIÇO:

Salão do Estudante 2023

2 de outubro

A partir das 14h

Local: Centro de Convenções Brasil 21 – Setor Hoteleiro Sul, quadra 06, loja 01, conjunto A, Brasília-DF