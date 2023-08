Brasília recebe conferência internacional de nefrologia

Evento está marcado para o dia 2 de setembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

A capital federal receberá, no dia 2 de setembro, o evento “Nefrologia 4.0 International Conference”. Sediado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a série de palestras deve ir das 8h30 às 17h30.

Voltada para médicos, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais da saúde, a conferência internacional visa discutir os avanços tecnológicos e as aplicações de inteligência artificial na nefrologia, área que diagnostica e trata doenças relacionadas aos rins e ao sistema urinário. Estarão presentes profissionais dedicados à pesquisa, ciência e tecnologia. O ingresso custa R$ 350 + taxas no Sympla.

Entre os temas a serem abordados, estão aplicações da inteligência artificial no diagnóstico e tratamento de doenças renais; inovações em transplante renal e terapia de substituição renal; tecnologias em hemodiálise; tratamentos noturnos e domiciliares; inovação no tratamento dos pacientes renais; e desafio no transplante do paciente hipersensibilizados.

“O evento trará temas de vanguarda, incluindo o uso da Inteligência Artificial (IA) na prática nefrológica, os mais recentes avanços em hemodiafiltração, além de novidades no campo de transplante renal. O Simpósio de Nefrologia 4.0 é uma oportunidade única para os profissionais da nefrologia se atualizarem”, afirma o Dr. Luis Gustavo Modelli de Andrade, especialista da área e um dos palestrantes da conferência.

O evento tem apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e do aplicativo NefroAssistance, além do patrocínio do EducaRim.

Serviço

Nefrologia 4.0 International Conference

2 de setembro, a partir das 8h30

Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) – St. de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 63, lote 50

Ingressos a partir de R$ 350 no Sympla

Programação e mais informações: https://nefrologiaeinovacao.com.br/ | @nefrologiaeinovacao