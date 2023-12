Brasília recebe competição nacional de jogos eletrônicos

2º Aberto FBDEL (Cyber Open) terá etapa final na Biblioteca Nacional de Brasília de 24 a 28 de janeiro

No final de janeiro, a capital do país será palco de uma grande competição de jogos eletrônicos – o 2º Aberto FBDEL (Cyber Open). Organizado pela Federação Brasiliense de Esportes Eletrônicos e Tecnologia (FBDEL) e Instituto Evolução, com fomento da Biblioteca Nacional de Brasília e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, o torneio pretende reunir cerca de 8 mil gamers em todas as fases iniciais e avançadas. A primeira etapa acontecerá online, nos finais de semana 13 e 14 e 20 e 21 de janeiro. Os finalistas virão para Brasília e concorrerão a um prêmio final de R$ 20 mil, distribuído entre as 11 franquias (“modalidades”). Realizada na Biblioteca Nacional, a parte final será realizada de 24 a 28 de janeiro.

De acordo com Arthur Jerônimo, presidente da FBDEL, a segunda edição deve superar a primeira em número de participantes e de apoiadores. “Reconhecemos a importância do impacto da tecnologia de jogos na sociedade, extrapolando os limites do lazer para influenciar positivamente setores diversos, como educação, saúde e inclusão social. Juntos, mudaremos o futuro dos e-Sports e deixaremos uma marca significativa na interseção entre tecnologia e entretenimento. Esse é um dos principais propósitos da existência da federação – o de promover competições de esporte eletrônico”, afirma o presidente.

Os gamers poderão se inscrever nas seguintes modalidades: Dota 2, Mortal Kombat 1 (MK1), Just Dance, League of Legends, FIFA, Valorant, Street Fighter 6 (SF6), Free Fire, Counter Strike 2, Tekken 7 e WildRift.

“O evento ocupará todo o segundo andar da Biblioteca Nacional, com o espaço Geek e outros espaços utilizados para as competições e transmissão do evento. E o Cyber Open não será só para os amantes dos jogos eletrônicos, pois também teremos competições de jogos de tabuleiros. Além disso, vamos abrir para o público acompanhar as competições gratuitamente. É muito importante para nós que esse mundo dos e-Sports alcance cada vez mais curiosos e adeptos e o nosso evento entre para o calendário esportivo do país”, explica Arthur Jerônimo.

O Espaço Geek receberá os atletas do futebol e dos fighters (Street Fight 6, Mortal Kombat One, Tekken 7 e FC 24 ou 23). O espaço vai contar com TVs e consoles próprios para games e as partidas contemplarão atletas maiores de 12 anos. As premiações neste espaço serão de R$ 600 (1º lugar), R$ 400 (2º lugar) e R$ 250 (3º lugar).

Em uma das salas de estudo serão realizados os board games (jogos de tabuleiro) em parceria com o Tem Mesa (@TemMesa). Na outra, estará a central de transmissão, onde será realizada a cobertura, com entrevistas de atletas e convidados com os apresentadores dos podcasts NoLoby e ProGames.

A área de descanso da BNB também será destinada a competições, neste caso, na modalidade mobile Free Fire, League of Legend, Wild Rift. Os vencedores receberão R$ 1.250 (1º lugar), R$ 750 (2º lugar) e R$ 500 (3º lugar). Por fim, o auditório da Biblioteca receberá a competição de Just Dance com premiação igual à da modalidade mobile.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse evento reúne atores públicos, privados e do terceiro setor que acreditam no fomento aos jogos eletrônicos no DF e no Brasil”, destaca o presidente da FBDEL. O 2º Aberto (Cyber Open) é uma realização da FBDEL e Instituto Evolução, em parceria com a Biblioteca Nacional de Brasília – BNB, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Brasfort, Braslav, Sankhya, Jornal de Brasília, Red Bull, Sebrae-DF e Conversa Estratégias de Comunicação Integrada.

A programação também terá um momento para capacitação dos gamers com a palestra do Sebrae-DF sobre Empreendedorismo e Formalização dos times de e-Sports, o Curso Treinamento Pro player FBDEL e o lançamento do Cyber Open – circuito com duração de 6 meses que será promovido aos fins de semana na BNB para todas as 11 modalidades.

Interessados devem se inscrever no site da FBDEL até dia 12 de janeiro.