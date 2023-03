Brasília recebe circuito de balonismo no fim do mês

O evento que acontece de 31/03 a 02/04 conta ainda com música, gastronomia e artesanato

Brasília recebe, entre os dias 31 de março e 2 de abril, o Circuito Cultural de Balonismo, evento que reúne, além dos balões, música, gastronomia e arte. A iniciativa é organizada pela Associação Luta Pela Vida em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Para quem tem interesse em voar de balão, os organizadores realizarão sorteios no perfil do circuito no Instagram até o fim deste mês. Serão 15 voos divididos entre os três dias. Na sexta e no sábado, 31 de março e 01 de abril, o evento acontece a partir das 15h e vai até às 19h30. No domingo (02/04), ocorre de 14h às 18h30.

À noite, nos três dias, haverá o “Night Glow”, onde os balões em terra serão iluminados com os próprios maçaricos, tornando o espaço em um show de luzes e ideal para selfies perfeitas.

Música

Artistas locais trarão seus repertórios no palco Cássia Eller, para animarem esse grande evento. Na sexta às 17h, o Projeto Minduim canta Charlie Brown Jr. No Sábado, também às 17h, Rubinho Gabba traz as melhores músicas do Coldplay. E para encerrar no domingo, a partir das 16h, quem agita é a banda Let It Beatles.

Artesanato e Gastronomia

“Além das apresentações culturais, o público poderá desfrutar da feira de artesanato, que contará com vários stands com a exposição e venda de diversos produtos, fomentando a economia criativa do Distrito Federal. Uma vila gastronômica será montada com diversos food trucks, para tornar a experiência única e cheia de delícias. Vale lembrar que o evento é para todos os públicos, 100% gratuito, e os pequenos poderão se divertir com brinquedos infantis”, explica Romulo Sulz Gonsalves Júnior, organizador do evento e presidente da OSC.

Confira a programação do Circuito de Balonismo 2023:



31 de março (sexta-feira)

15h às 22h – Início das atividades, Feira de Artesanato, Alimentação, Área Kids

17h às 18h – Voos para o público

19h às 20h – Night Glow

19h30 às 21h30 – Show Minduim

22h – Encerramento das atividades

01 de abril (sábado)

15h às 22h – Início das atividades, Feira de Artesanato, Alimentação, Área Kids

17h às 18h – Voos para o público

19h às 20h – Night Glow

19h30 às 21h30 – Show Rubinho Gabba

22h – Encerramento das atividades

02 de abril – (domingo)

13h às 20h – Início das atividades, Feira de Artesanato, Alimentação, Área Kids

17h às 18h – Voos para o público

18h às 19h – Night Glow

18h às 20h – Show Let It Beatles

20h – Encerramento das atividades

Serviço:

Circuito de Balonismo

Onde: Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF

Quando: de 31/03 a 02/04

Horário: sexta-feira e sábado, de 15h às 19h30; e domingo, de 14h às 18h30

Instagram: @ccbalonismodf

Classificação indicativa: livre

Entrada franca