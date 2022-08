Brasília recebe Arraiá Brasil, competição nacional de quadrilhas juninas

Evento gratuito acontece no próximo fim de semana no estacionamento do Ginásio de Esportes do Cruzeiro

Um dos eventos mais tradicionais da cultura popular brasileira, o Arraiá Brasil desembarca em Brasília no próximo final de semana, dias 06 e 07 de agosto, no estacionamento do Ginásio de Esportes do Cruzeiro. O Arraiá Brasil, que está em sua 13ª edição, é organizado pelo Grêmio Recreativo Arraiá Formiga da Roça, com produção da Liga Independente de Quadrilhas Junina do DF e Entorno – LINQ-DFE e apoio da Confederação Brasileira de Quadrilhas – CONFEBRAQ e conta com fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Ao todo, 14 das melhores quadrilhas das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste participam da competição, apresentando espetáculos de música e dança, em um verdadeiro show de cores, luzes, vestimentas e coreografias. Cada grupo busca entregar a essência do Arraiá brasileiro de cada região. As quadrilhas foram selecionadas conforme a classificação em cada competição estadual.

O Arraiá Brasil permite que comunidades de toda a capital e cidades do entorno tenham acesso gratuito a eventos de cultura popular de qualidade. O evento costuma levar uma multidão por onde passa.

Na avaliação do presidente da Linqdfe (Liga independente das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno), Márcio Nunes, a agenda traz ganhos à economia da capital: “é um incentivo à economia do Distrito Federal, que movimenta e emprega uma cadeia produtiva de profissionais de várias áreas”.

Para Ricardo Patrese, presidente da junina Formiga da Roça, o evento, um dos maiores do país, mantém viva a tradição da cultura junina. “É importante porque esses grupos representam seus estados, não apenas nas apresentações de espetáculos, mas nas ações culturais e sociais que são desenvolvidas o ano inteiro em suas comunidades”, lembra.

Serviço

13º Arraiá Brasil

Data: 06 de agosto, 19h e 07 de agosto, 18h

Local: Estacionamento Ginásio de Esportes do Cruzeiro

Transmissão: youtube.com/linqdfe

Evento gratuito

Mais informações: instagram.com/linqdfe