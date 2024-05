Brasília recebe 2º Capital Expo Coffee neste fim de semana

O café transcende a simples bebida para se tornar um ícone cultural, especialmente no Brasil, onde é um patrimônio nacional e um motor vital para a economia. Com um aumento notável de 25,8% nas exportações nos primeiros nove meses da temporada cafeeira 2023/24, o país firma sua posição como um dos principais produtores e exportadores desse grão globalmente.

E para os amantes dessa rica iguaria, eis um evento imperdível, que desembarca na capital federal, neste fim de semana: a partir desta sexta-feira (10/5) até domingo (12/5), o Capital Expo Coffee promete celebrar todos os aspectos da cultura do cafeeira. Do aroma envolvente à história que se esconde em cada xícara, a feira oferece um banquete para os sentidos no Conjunto Nacional, com gastronomia, arte, música e o melhor: com entrada franca.

Com uma programação diversificada, o Capital Expo Coffee oferece palestras, workshops, degustações e música ao vivo, proporcionando uma experiência completa aos visitantes. Mais de 30 marcas locais e nacionais estarão presentes, oferecendo uma ampla gama de cafés especiais, chás artesanais, pães, doces, vinhos, produtos sustentáveis e tecnológicos, além de conteúdo digital e soluções agro.

Capital Expo Coffee / Divulgação

O evento não apenas busca promover a cultura do café na capital, mas também destacar as cafeterias e fazendas da região Centro-Oeste do Brasil. “Queremos que os brasilienses tenham a chance de explorar e saborear a diversidade de cafés da região. Além disso, desejamos dar visibilidade aos produtores e marcas, apresentando uma nova perspectiva onde o café é a estrela principal e criando conexões entre os entusiastas”, destaca Bruno Marcel, um dos idealizadores do evento.

As palestras e workshops abordarão temas relacionados à cafeicultura, estratégias de mercado, indústria cafeeira, cafeterias e outros assuntos relevantes. As degustações proporcionarão uma experiência sensorial, apresentando cafés regionais de produtores locais e micro torrefadores, bem como os melhores cafés da região. Tatiana André, uma das organizadoras, destaca a importância de promover o setor. “Queremos incentivar o apreço e o consumo responsável de cafés especiais, enriquecendo a experiência dos visitantes e fortalecendo a indústria local. Além disso, vamos discutir temas relevantes para o desenvolvimento do setor.”

E para completar a experiência, o evento conta com música ao vivo, trazendo talentos musicais emergentes para complementar os momentos de descontração e harmonizar com a experiência do café.

Capital Expo Coffee

De sexta (10/5) a domingo (12/5), Jardim Urbano do Conjunto Nacional. Sexta e sábado, das 9h às 22h. Domingo, das 12h às 20h. Entrada gratuita.