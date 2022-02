Brasília recebe 2ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola

O evento terá início na próxima quarta, nos dias 16 ao dia 18 de fevereiro, no Complexo Brasil 21, localizado na Asa Sul

Começa amanhã (16), em Brasília, a 2ª CILPE – Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola. O evento reunirá representantes dos Ministérios de Relações Exteriores de países como Brasil, Portugal e Espanha, entre outras autoridades, acadêmicos e especialistas de países Ibero-americanos, que falam português ou espanhol.

A 2ª CILPE será realizada entre os dias 16 e 18 de fevereiro, e também poderá ser acompanhada em tempo real. O evento é bilíngue (espanhol/português) e também contará com espaço para as línguas indígenas, com foco nos direitos culturais e linguísticos dos povos indígenas.

A segunda Conferência debaterá a situação dos dois idiomas no mundo atual, bem como novas formas de fortalecer a disseminação das línguas nas áreas de Cultura, Ciência e Inovação.

Realizada pela Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), a 2ª CILPE reunirá autoridades governamentais e acadêmicas e especialistas de línguas portuguesa e espanhola.

Estimativas apontam que 850 milhões de pessoas no mundo falam português e/ou espanhol. De acordo com dados demográficos da Organização das Nações Unidas, juntos os dois idiomas devem somar mais de 1,2 bilhões de falantes ainda neste século.

Apesar de serem línguas globais e estarem entre as mais faladas do planeta, a OEI detectou um aumento nas publicações em inglês por parte de pesquisadores que têm como língua materna o português ou o espanhol. O encontro debaterá os principais entraves e as melhores saídas para vencê-los, fortalecendo a difusão dos dois idiomas. Na abertura do evento, será lançado o livro ‘Ibero-América: Uma Comunidade, Duas Línguas Pluricêntricas’, que é fruto da primeira Conferência realizada pela OEI, em 2019, em Lisboa, Portugal.

Foto/Reprodução

A programação contará com nomes como: Mariano Jabonero, Secretário Geral da OEI; Leonardo Luís Gorgulho Nogueira Fernandes, secretário de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores do Brasil; João Ribeiro de Almeida, presidente do Instituto Camões; Luis García Montero, diretor do Instituto Cervantes; Santiago Muñoz Machado, diretor da Real Academia Española (RAE); Ana Paula Laborinho, diretora-geral de Bilingüismo e Difusão da Língua Portuguesa da OEI; Raphael Callou, diretor da OEI no Brasil; João Boaventura Ima-Panzo, diretor da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); Guillermo Escribano Manzano, diretor geral do instituto ‘Español en el Mundo’; Ladislaa Alcaraz, secretária de Políticas Linguísticas do Paraguai; Incanha Intumbo, diretor do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP); Daniel Prado, consultor da Argentina; Alexandre Pilati, da Universidade de Brasília (UnB); Ángel Badillo, do Real Instituto Elcano, da Espanha; Gilvan Müller de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); António Branco, da Universidade de Lisboa; Andrés Gribnicow, consultor da Argentina; Rodolfo Barrere, do Observatório de Ciência, Tecnologia e Sociedade (OCTS); Luis Reto, do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).

Organização da Conferência

A 2ª CILPE é realizada pela OEI em parceria com o MRE brasileiro, país anfitrião. O encontro também conta com o apoio da Comissão Organizadora da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), da Secretaria Geral Ibero-americana (SEGIB), do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), o Camões, do Instituto da Cooperação e da Língua. I.P e do Instituto Cervantes.

A CILPE 2022 tem como tema “Línguas, Cultura, Ciência e Inovação” e será desenvolvida em três eixos principais de trabalho. O primeiro deles – Por Uma Ciência Pluringue – coordenado por Gilvan Muller Oliveira (UFSC, Brasil), abordará as línguas utilizadas como fonte de produção científica nos sistemas de ensino superior, e como o português e o espanhol se situam nesse panorama, bem como que tipos de planejamento são recomendados para a produção científica em benefício dos povos falantes de português e espanhol.

O segundo eixo de trabalho — Línguas, Tecnologia e Inovação — coordenado por Antônio Branco, da Universidade de Lisboa — vai tratar da questão dos avanços tecnológicos e sobre como as línguas portuguesa e espanhola enfrentam a atual revolução científica e tecnológica.

Com a coordenação do consultor Andrés Gribnicow, da Argentina, o terceiro eixo — Cultura, Diversidade e Inovação — vai discutir como a relação da cultura com o desenvolvimento, buscando identificar os novos hábitos de criação, produção e participação cultural de países Ibero-americanos.

Em formato híbrido, a 2ª CILPE terá participações remotas transmitidas de diversas regiões da Ibero-américa e que poderão ser acompanhadas pelo público em tempo real nas plataformas digitais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Serviço

Evento: 2ª Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola

Data: de 16 a 18 de fevereiro de 2022

Local: Complexo Brasil 21, Brasília-Brasil

Endereço: SHS quadra 6 Bloco A sala 903 – Brasil XXI. CEP: 70.316-102 – Asa Sul

Contatos: Christiane Ramires — (61) 98104- 8787

Marina Mello +55 (61) 9-9991-7654

Viviane Melém +55 (11) 97171-1524

Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI)

A Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI) é a primeira organização de cooperação intergovernamental na região Ibero-Americana. Desde 1949, vem trabalhando para promover a cooperação em seus três campos de ação. Atualmente, a OEI tem 23 Estados-membros e 18 escritórios nacionais, além de sua Secretaria Geral em Madri.