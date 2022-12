Brasília recebe 1ª edição da FACEC nesta semana

Feira levará arte, cultura e economia criativa ao Eixo Cultural Ibero-Americano, a antiga Funarte

A capital federal receberá nos dias 15, 16, 17 e 18 de Dezembro, a 1ª edição da FACEC – Feira de Arte, Cultura e Economia Criativa. O evento vai acontecer no Eixo Cultural Ibero-Americano e contará com diversas atividades culturais e artísticas, feira de artesanato, exposições de artes visuais, oficinas de capacitação e palestras.

Artesãos, produtores e expositores culturais e artísticos da cidade estarão juntos para fomentar a economia criativa expondo suas obras e peças aos brasilienses. No evento, acontecerão apresentações teatrais, de música e dança, que prometem animar o público com os melhores artistas de Brasília. Nomes como Banda Satisfaction, Gabriel Martins, Mágico Tio André, Nyedja Gennari e Banda Molinas estarão no evento. As atrações seguem previstas para acontecer entre 16h às 21h.

Já os amantes de fotografia irão aprender, através de cursos de capacitação, mais sobre essa arte com Natalia Jaguaribe, profissional referências na área quinta e sexta de 14h às 16h e sábado e domingo de 10h às 11h. Além disso, uma praça gastronômica oferecerá aos visitantes diversas opções de Food Trucks. Este será um evento realizado pela Associação Amigos do Futuro, com apoio da Secretaria Especial de Cultura e Economia Criativa, parceria Time Eventos e patrocínio da FAP/DF.

“Trazer esse tipo de evento para Brasília é, sem dúvidas, uma grande oportunidade para movimentar a cena cultural e artística da cidade, e mais que isso, contribuir economicamente com os artistas locais e, também, para o turismo e imagem da capital, como uma cidade que valoriza bons eventos e momentos especiais. Quem comparecer poderá ver de perto a diversidade e potencial artístico que temos por aqui”, explica Fernando Borges, presidente da OSC Associação Amigos do Futuro.

Art Projeção e Natal Empreendedor da Feira da Lua

Na programação da FACEC acontecerão também outros dois grandes eventos. O Art Projeção, que é o 1º Encontro de Inovação, Tecnologia e Cultura do DF e terá a tecnologia como tema central, onde será discutido sobre o Metaverso, Web 3.0, NFT’s e outros assuntos, que englobam a descentralização cultural.

Aos interessados serão ofertadas oficinas e palestras gratuitas, com os temas como Museu 2.0: Como o Metaverso pode levar os museus para o próximo nível e Inovação no Universo Cultural, sábado e domingo (17 e 18) de 14h às 15h, onde será possível a troca de experiências e conhecimentos importantes para a qualificação e capacitação profissional na área.

Já o projeto Natal Empreendedor da Feira da Lua contará com 60 expositores de diversos nichos como moda, artesanato, pet e casa. A Feira valoriza o poder das mulheres empreendedoras, dando prioridade na seleção para os stands colaborativos. Além da feira natalina, haverá uma grande e calorosa programação com espetáculos de Natal como A Casa do Papai Noel, Cantata de Natal e ainda espetáculos com o Mágico Tio André e contações de história com Nyedja Gennari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

1ª edição da Feira de Arte, Cultura e Economia Criativa – FACEC

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano – Eixo Monumental, Brasília DF

Quando: 15 a 18 de dezembro de 2022

Horário: de 10h às 21h

Contato: facecdf

Entrada franca