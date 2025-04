Brasília lança Game Hub com presença de mentores da Xsolla, gigante global do setor de games

A capital federal dará um passo importante no cenário da inovação e da economia criativa com o lançamento oficial do Brasília Game Hub, no dia 24 de abril, na sede do projeto (localizada na CLN 305). A iniciativa, que já está em execução, tem investimento de R$ 5 milhões da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) e é conduzida pelo Instituto Conecta Brasil, em parceria com a Indie Hero.

O projeto foi concebido para posicionar Brasília como um polo estratégico no desenvolvimento de jogos digitais, atuando em todas as etapas da cadeia produtiva — desde a criação, capacitação técnica e modelagem de negócios até a publicação e distribuição internacional. A estrutura do hub inclui incubadora, aceleradora, game jams, rodada de negócios e a criação de uma publisher própria para apoiar a inserção dos jogos locais no mercado global.

A cerimônia de lançamento contará com a presença de representantes do setor, estúdios locais e mentores da Xsolla, empresa norte-americana considerada referência mundial em soluções para o mercado de games. Estará presente Parag Amin, head dos programas de aceleração da Xsolla, além de Alessandro Biolo, vice-presidente da Liga Latino-Americana de Esportes Eletrônicos. Ambos participam da programação como parte da parceria internacional firmada com a aceleradora do projeto, chamada Join (Journey of Inns). Por meio dessa parceria, os estúdios selecionados estão recebendo acesso gratuito a um conteúdo de aceleração normalmente avaliado em US$ 5 mil por empresa.

“O Brasília Game Hub representa uma virada de chave para o setor criativo do DF. Estamos falando de um mercado bilionário em expansão, e a capital tem o talento e a estrutura necessários para ocupar uma posição de destaque. Nosso papel, como governo, é criar o ambiente para que a inovação floresça”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman.

Durante o evento, será apresentado o cronograma oficial de atividades até o fim do ano, que inclui maratonas de criação de jogos (game jams), capacitações presenciais, mentorias com especialistas nacionais e internacionais, mostras de jogos, e rodadas de negócios com publishers globais. Também será divulgada a lista dos estúdios selecionados para a primeira rodada da incubadora, que funcionará presencialmente no espaço do hub, com apoio da Abring (Associação Brasiliense de Desenvolvedores de Jogos).

Outro destaque do lançamento é o anúncio da criação da publisher própria do Brasília Game Hub, com o objetivo de inserir os jogos produzidos localmente no mercado internacional. A atuação incluirá serviços como porting (adaptação para consoles como Xbox, PlayStation e Nintendo), localização cultural e distribuição em plataformas alternativas.

Além de fortalecer quem já atua na área, o projeto busca atrair novos talentos, apoiar empreendedores e posicionar Brasília como destino estratégico para empresas de tecnologia e economia criativa. Com estrutura técnica, apoio institucional e parcerias internacionais, o Brasília Game Hub nasce com o compromisso de colocar a capital no mapa global da indústria dos games.