Futuro da advocacia será um dos temas da 2ª edição do Brasília Innovation Week

Evento ocorre nos dias 17,18 e 19 de novembro; público contará com acesso a uma sala exclusiva para conversar com a equipe da Probono, app desenvolvido no DF

O Distrito Federal vai receber entre os dias 17 e 19 deste mês de novembro a segunda edição do Brasília Innovation Week. Durante os três dias de evento, os empreendedores terão a chance de conhecer projetos desenvolvidos da capital e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

O evento acontece das 16h às 21h, no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), na Granja do Torto. O público poderá contar com mentorias sobre empreendedorismo, workshops, palestras e muito networking As inscrições podem ser feitas pelo site (http://bit.ly/2-BIW) e são 100% gratuitas.

Um grande destaque da 2ª edição do Brasília Innovation Week é o tema sobre o futuro da advocacia. Nesta quinta-feira (18), os inscritos poderão mergulhar no mundo jurídico digital. Estarão presentes Saulo Michiles, advogado e autor do livro “Marco Legal das Startups” e o advogado e administrador do Instagram “Direitoria”, Deypson Gonçalves. O especialista vai ministrar a palestra: “Redes Sociais: Trabalho e Lazer. É necessário dividir as duas coisas?”.

Após as palestras, Rogério Fontes, CEO da Probono, irá fazer uma mentoria sobre a importância de ter o escritório de advocacia digital e os resultados promissores.

“Nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, vai acontecer o maior evento de tecnologia voltada para o mercado jurídico. O assunto discutido será o futuro da advocacia.A expectativa para o evento é grande, devem comparecer mais de 300 advogados e entusiastas do mercado de legaltech. Vão acontecer palestras, mentorias e claro muito network. Quem quer saber sobre o que está sendo discutido e conhecer pessoas que falam sobre o futuro jurídico não pode perder”, pontua Fontes.

Além disso tudo, o público conta com acesso a uma sala exclusiva para conversar com a equipe da Probono e personalizar o aplicativo, podendo também colocar alguns processos para testar a plataforma e ver como ficaria o o escritório na plataforma digital.

Saiba mais sobre a Probono

Um aplicativo desenvolvido no Distrito Federal é uma “mão na roda” para escritórios de advocacia de todo país. Com a plataforma é possível acompanhar o andamento do processo, tirar dúvidas com o advogado responsável pelo caso e consultar os próximos passos da ação.

Outra funcionalidade, é a tradução dos termos jurídicos dos processos, eliminando o “juridiquês” para facilitar o entendimento do processo por parte do cliente. Assim, o usuário não precisa mais recorrer ao advogado para sanar dúvidas de determinada palavra.

Por meio da plataforma, a comunicação também é facilitada e integrada por meio de um chat. O advogado consegue dar agilidade e organizar os atendimentos e o cliente tem fácil acesso ao especialista, sanando todas as dúvidas além de ter objetividade e transparência no acompanhamento processual.

“É um aplicativo personalizado para os escritórios de advocacia, com o intuito de melhorar a gestão de atendimento dos clientes. Com a Probono, os clientes dos escritórios conseguem acessar os andamentos processuais tudo sem juridiquês, além de poderem comentar as dúvidas diretamente para o advogado responsável. Tudo é metrificado e sempre geramos relatórios para os escritórios”, explica o CEO da Probono Rogério Fontes.

A plataforma está disponível nos sistemas IOS e Android. O aplicativo pode ser utilizado por escritórios de advocacia, advogados e clientes.

Para mais informações, basta acessar o site: https://www.probonodigital.com

Evento

Brasília Innovation Week

Data: 17, 18 e 19 de novembro

Horário: 16h às 21h

Local: Biotic (evento híbrido)

Inscrições: bit.ly/2-BIW