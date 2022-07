Brasília Harley-Davidson emplaca três dias de rock com entrada gratuita

Evento, que começa nesta quinta-feira (28), vai servir de esquenta para o Capital Moto Week

Vem aí o Brasília Harley-Davidson Festival! O evento surgiu para aumentar o entretenimento e diversão para os milhares de visitantes que percorrem o Distrito Federal durante o Capital Moto Week. Serão três dias, a partir desta quinta-feira (28).

O festival vai rolar no estacionamento lateral da Brasília Harley-Davidson, na 510 Norte. O line-up está variado, com muito rock, jazz e blues. As bebidas e petiscos ficarão por conta do queridinho da galera: o Bar Kluster.

Confira a programação completa do Brasília Harley-Davidson Festival e aproveite!