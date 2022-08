Brasília ganha casa de shows inspirada em Dubai e Miami

Localizada em Águas Claras, Viva Living Bar foi inaugurada na última semana

Inspirada em lugares paradisíacos como Dubai e Miami, a nova casa de shows Viva Living Bar desembarcou em Brasília na última semana. O estabelecimento fica localizado em Águas Claras, próximo ao supermercado Carrefour e ao Pistão Sul, em Taguatinga.

O objetivo do novo espaço é trabalhar estilos musicais variados, como sertanejo, funk, forró, samba, pagode, música eletrônica dentre outros.

Com capacidade para 2,2 mil pessoas, a Viva Living Bar oferece espaço amplo com lounges, camarotes, bares planejados, ambiente climatizado, área externa para fumantes, acessibilidades para portadores especiais e um banheiro instagramável com rosas, plantas, espelhos e boa arquitetura.

Para Dudu Beleza, um dos sócios, a expectativa da casa é a melhor após o período pandêmico. “Brasília não tem um local com essa estrutura que planejamos e executamos. Estamos confiantes que a Viva Living Bar se tornará um ponto de referência para quem quiser curtir um entretenimento de verdade”, projeta.

Neste sábado (27), a dupla Os Parazim se apresentam na casa, formada pelos tocantinenses Thiago e Samuel, começou a fazer sucesso no ano de 2020, em Goiás. Para se ter ideia, os dois já figuraram no top 15 do Spotify Brasil com a música “Porta-Mala”.,

SERVIÇO

Viva Living Bar

QS 3 Águas Claras, em frente ao Carrefour

Aberto de quinta a domingo