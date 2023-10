Brasília E-Games Experience ocorre no fim de outubro

O evento será no Parque da Cidade, de 27 a 29 de outubro, com diversas oportunidades que mesclam aprendizado e diversão no meio da tecnologia

Com o objetivo de ampliar o conhecimento em games e tecnologia por meio de um evento totalmente gratuito, o Movimento Inova realiza o Brasília E-Games Experience no fim deste mês. Games, e-sports e robótica são os três pilares fundamentais do evento, que promete um ambiente inovador para proporcionar não apenas a diversão, mas também aprendizagem e interação no mundo digital. O projeto ocupará a Praça das Fontes, no Parque da Cidade, de 27 a 29 de outubro.

O evento oferecerá uma plataforma competitiva para jogadores de todas as idades, com jogos populares como Free Fire Emulator, League of Legends e Valorant, pelos quais os competidores terão a chance de demonstrar habilidades e competir em torneios profissionais. Tudo poderá ser acompanhado em um espaço para os espectadores, proporcionando uma experiência imersiva para todos.

Além das competições, o festival oferecerá oficinas práticas focadas em habilidades essenciais para o mundo dos games, como pensamento lógico, criatividade e programação. As metodologias serão exploradas de forma educativa e interativa.

O organizador do evento, Leonardo Mendes, enfatiza que o Brasília E-Games Experience vai além da competição. “Queremos criar um espaço onde as pessoas possam aprender, se conectar e se inspirar. Os jogos eletrônicos não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma linguagem universal que conecta pessoas de todas as idades e origens. Os games são uma forma de arte e de expressão, e queremos celebrar essa cultura diversificada aqui em Brasília”, comenta.

Acessibilidade

O evento foi planejado para ser acessível a todos, incluindo idosos e pessoas com deficiência. Rampas de acesso estratégicas, cadeiras adaptadas e banheiros para pessoas com deficiência são apenas algumas das medidas implementadas para garantir a participação de todos.

Entretenimento

O evento não ficará só por conta da programação digital, trazendo uma programação que também inclui shows. O repertório fica por conta de bandas locais que já ganharam fama nacional. Na sexta-feira, será dia de pagode com o Grupo Se Joga. No sábado, o som fica por conta do cantor EO Grego. E, para finalizar o evento, a banda de rock alternativo Lupa chega para com seus grandes sucessos para o encerramento.

Inscrições

Os ingressos para o Brasília E-Games Experience podem ser retirados por meio do site. Vale lembrar que a retirada do ingresso não significa a participação no torneio. Para as inscrições na competição é necessário entrar em contato por meio do Instagram @egames.bsb. Para mais informações, os interessados podem acessar o Instagram para saber de todos os detalhes.

Serviço

Brasília E-Games Experience

Local: Praça das Fontes, no Parque da Cidade

Data: 27 a 29 de outubro

Informações: @egames.bsb

Ingressos: Sympla