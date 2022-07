Brasília Criativa traz palestras, stands, shows e brinquedos infláveis

Tem programação para toda a família. Evento ocorre de 12 a 17 de julho

A Associação de Educação, Esporte, Cultura e Economia Criativa (Aecec), em parceria com a Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo, organizou a “Brasília Criativa – 1ª Conferência Brasil de Economia Criativa”, um evento sobre cultura e economia criativa que ocorre entre os dias 12 e 17 de julho em Brasília.

O evento, que ocorre na antiga Funarte, contará com palestras, painéis de debate, oficinas e stands para empreendedores, além de shows e brinquedos infláveis para divertir da criança ao adulto. Haverá expositores de diversas áreas, como artesanato, literatura, moda, gastronomia e cultura negra. Também estará disponível um espaço da Feira da Lua Criativa, em formato pocket, para novos empreendedores.

No dia 12, data da abertura, haverá palestra com o tema “Economia Laranja: o potencial da economia criativa”, às 10h, guiada por Glauco Rojas, mestre em Comunicação e Economia Criativa. Rojas ainda ministra outra palestra às 14h: “Empregos no Setor Criativo: oportunidades de trabalho”.

Palestrante Glauco Rojas. Foto: Divulgação

Às 11h, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos do Distrito Federal – ABRAPE DF, comanda um painel de debate para discutir a situação do setor de eventos no cenário pós pandemia. Às 15h, terá uma oficina de Cultura Popular ministrada por Felipe Boechat e no fim do dia, às 19h, o escritor Pedro de Luna lança o seu mais novo livro “Histórias do Porão”. Para encerrar o dia de abertura, Digão, do Raimundos, faz show às 20h.

Confira a programação completa do site da Brasília Criativa.

Serviço

Brasília Criativa – 1ª Conferência Brasil de Economia Criativa

Quando: 12 a 17 de julho de 2022

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte)

Horário: Terça a quinta-feira (12 a 14/07) das 14h às 22h | Sexta a Domingo (15 a 17/07) das 10h às 22h

Mais informações: (61) 99314-4594 ou Instagram (@bsb.criativa)

Entrada gratuita

Inscrições para oficinas e palestras: www.brasiliacriativa.com.br