Brasília 63 anos: confira programação temática e interativa do Sesi Lab

Atrações de sexta-feira (21) a domingo (23), com experimentos, música, teatro e cinema. Em todos os dias de visitação a entrada é permitida somente até uma hora antes do fechamento do museu

Seja de “camelo”, carro, moto, ônibus, metrô ou uma caminhada pelas superquadras do Plano Piloto. Todos os caminhos levam ao SESI Lab, instalado no icônico prédio projetado por Oscar Niemeyer à época da construção de Brasília. Seis décadas depois, o Touring Clube do Brasil foi completamente revitalizado e ressignificado como reduto de arte, ciência, tecnologia e educação para todas as idades. De sexta (21) a

domingo (23), o museu 100% interativo presenteará a capital federal com uma programação temática em

comemoração ao aniversário de Brasília.

Aos sábados, domingos e feriados, o museu funciona das 10h às 19h. Os ingressos podem ser retirados na Sympla ou na bilheteria física instalada ao lado da entrada principal do museu, nos valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia), além de ampla política de gratuidade.

Na sexta-feira de feriado, as atrações musicais terão início às 11h, com o Patubatê. Em ritmo da fanfarra, o bloco fará um cortejo acústico com muita dança e percussão a partir de materiais e objetos inusitados, extraindo timbres e sonoridades inovadoras. O grupo também fará oficina corporal, às 14h. No átrio principal, às 17h30, será a vez da cantora brasiliense Ellen Oléria apresentar o espetáculo “RE.trato”.

De 21 a 23, a varanda do museu será cenário para experiências criativas às 10h30, às 16h e às 17h. Na experiência “Desenhando e observando Brasília”, os visitantes serão convidados a criar desenhos de observação da arquitetura da cidade, a partir da vista da varanda do SESI Lab. Já na atividade “Mapas Afetivos” a ideia é criar cartografias construídas a partir de pontos de afeto entre os/as participantes e a cidade de Brasília. Na ativação “Céu de Brasília”, a observação será feita com auxílio de filtros gelatinosos coloridos que remetem ao pôr-do-sol brasiliense, e por meio de binóculos, com foco nas nuvens, em aves, aviões e outros objetos.

As oficinas maker de ilustração botânica e colagem serão realizadas nos três dias às 10h30 e às 14h30, além de oficinas de construção de piões e de caleidoscópio. As senhas para participar das atividades são

distribuídas 30 minutos antes do início de cada atividade, no balcão localizado na entrada principal.

Homenagem a Brasília também na telona

No sábado (22) e domingo (23), o SESI Lab promoverá sessões de cinema pelo projeto “Luz no Fim do Túnel”, na passagem subterrânea que conecta o museu com o Setor Cultural Sul e a Praça Zumbi dos Palmares. Por ser área pública revitalizada e mantida em parceria com o governo do Distrito Federal pelo programa Adote uma Praça, toda a programação realizada no espaço é gratuita.

A protagonista, claro, será a aniversariante Brasília. As sessões serão às 15h, nos dois dias. Sábado o filme exibido será o “Ainda temos a imensidão da noite”, dirigido por Gustavo Galvão. O longa de 2019, que passou por dezenas de festivais e estreou em mais de 70 países, conta a trajetória de uma musicista brasiliense que decide ir para Berlim trilhar um caminho pela música e o seu retorno à capital federal para entender o papel da arte na cidade. O filme é indicado para maiores de 16 anos.

No domingo, o “Somos tão jovens” contará a história do cantor Renato Russo, com destaque para a fase da adolescência, grandes descobertas musicais e dramas pessoais. O filme de 2013, dirigido por Antonio Carlos da Fontoura, tem classificação indicativa de 14 anos.

Teatro para bebês? Temos!

O espetáculo “Achadouros” foi criado por artistas de Brasília, em 2015, voltado ao público de seis meses a três anos, e propõe uma reflexão poética sobre a chegada do ser humano ao mundo e sobre a capacidade transformadora e criativa. A direção é de José Regino e o espetáculo é encenado pelas atrizes Caísa Tibúrcio e Nara Faria. A peça será apresentada às 11h de sábado (22) e de domingo (23), no Experimento Lab.

Em cena, duas personagens convidam o público a aventurar-se com elas em seu quintal imaginário. As imagens de animais, rios e plantas, evocadas na obra de Manoel de Barros, compõem o mosaico natural e o ambiente lírico. “Achadouros” foi eleito melhor espetáculo infantil no Prêmio SESC do Teatro Candango

2015.

SERVIÇO

SESI Lab: Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia

Onde fica: Setor Cultural Sul – Brasília, DF

Pontos de referência: Antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic Brasília e ao lado da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto

Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Todo primeiro domingo do mês será com entrada franca

Reserve seu ingresso em www.sesilab.com.br