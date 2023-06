Boulevard Shopping Brasília recebe a primeira edição do Torresmofest na capital federal

Evento gastronômico traz variedade de pratos à base de carne suína, música ao vivo e diversão para toda a família

O Boulevard Shopping Brasília será palco da primeira edição do Torresmofest na capital federal. Entre 22 a 25 de junho e 29 de junho a 2 de julho, das 12h às 22h, os amantes da carne suína terão a oportunidade de se deliciar com uma seleção de pratos irresistíveis. Com cerca de 20 expositores, o evento oferecerá uma variedade de iguarias, desde joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, torresmo recheado e torresmo mineiro até costela suína, pernil e pancetta.



“Estamos muito animados com a chegada do Torresmofest ao Boulevard Shopping Brasília. Será uma experiência gastronômica única, oferecendo uma variedade incrível de pratos à base de carne suína para todos os gostos”, afirma Elisa Mirsky, diretora de marketing do shopping.



Uma das atrações especiais desta edição será a presença do renomado chef Adan Garcia, embaixador do Torresmofest e especialista em carne de porco. Os visitantes poderão desfrutar de seu premiado cardápio, que inclui pratos típicos da culinária mineira, como baião de dois e arroz carreteiro. A expectativa é que os sabores marcantes e autênticos proporcionem uma experiência gastronômica única e surpreendente.



A programação musical contará com covers de bandas nacionais e internacionais, abrangendo diversos estilos musicais, desde o pop rock até o sertanejo. Para completar a experiência, haverá uma seleção de chopes artesanais, perfeitos para acompanhar os pratos suínos e criar uma harmonização perfeita.



Além disso, o festival será “Pet Friendly”, permitindo que os visitantes aproveitem o evento na companhia de seus animais de estimação, e contará com uma área kids, garantindo diversão para toda a família.

Foto: Divulgação

Sobre o evento

O Torresmofest é reconhecido como um dos maiores festivais gastronômicos do país, tendo realizado mais de 240 edições em diferentes cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Com a chegada ao Distrito Federal, os moradores da região terão a oportunidade de vivenciar uma experiência gastronômica única e se deliciar com uma ampla seleção de pratos à base de carne suína.

Foto: Divulgação

Compre e ganhe

O Boulevard Shopping Brasília preparou uma promoção especial para acompanhar o festival de Torresmo. Durante o período de 16 a 25 de junho, os clientes que realizarem compras no valor mínimo de R$ 200 nas lojas participantes terão direito a um brinde exclusivo: um copo comemorativo do evento mais uma rodada de chopp, que será entregue especificamente nos dias do festival mediante apresentação do voucher recebido junto com o copo.



É importante destacar que a promoção é válida apenas para maiores de 18 anos. Cada cliente terá direito a um único brinde por CPF. O copo comemorativo estará disponível em duas opções de cor: laranja e branco, permitindo ao cliente escolher a sua preferida. Já a primeira rodada de chopp será de 300ml e será fornecida de acordo com o voucher recebido, podendo ser uma das seguintes marcas/tipos: Chopp Dama Bier, Chopp Komblue ou Chopp Quinta do Malte.

Serviço:

1ª edição do Torresmofest em Brasília – Boulevard Shopping

Quando: 22 a 25 de junho e 29 a 02 de julho

Horário: das 12h às 22h

Onde: Setor Terminal Norte, Conj J – Asa Norte, Brasília – DF

Mais Informações: @torresmofest