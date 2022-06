Boulevard Shopping Brasília lança campanha para o Dia dos Namorados com kit de copos Uncle K

A cada R$ 400 em compras, os casais vão poder escolher entre duas opções de cores do mimo. A promoção é válida até 12 de junho

Dia dos Namorados chegando e nada melhor do que surpreender ainda mais quem se ama com um presente especial e o melhor funcional. Pensando nisso, o Boulevard Shopping Brasília lança a campanha #ATIVESEUMODOLOVE de 01 a 12 de junho. A cada R$ 400 em compras, os casais apaixonados vão ganhar um kit de copos Uncle K, podendo escolher entre duas opções de cores, bege e laranja ou azul claro e azul escuro.

Cada kit contém dois copos sustentáveis de 380ml feitos em fibra de bambu. “Nossos clientes poderão aproveitar nossa promoção para além de escolher seu presente, ainda ganhar um super mimo, e 2h de estacionamento” uma oportunidade para passear, sem preocupação. Importante ressaltar que a campanha é limitada a um kit por CPF.

A campanha oferece ainda uma oportunidade especial para os clientes que efetuarem a troca. A chance de ganhar 2 horas de estacionamento de maneira super simples. Ao retirar o seu brinde, o cliente deve:

Seguir a página do Boulevard no Instagram (@boulevardshoppingbrasilia);

Salvar o post oficial do Dia dos Namorados;

Apresentar no balcão de trocas;

Retirar o seu voucher;

Dirigir-se ao Guichê de pagamento localizado no 1º piso, próximo à Marisa;

Receber o desconto de 2 horas.



Voucher de 2 horas não cumulativo com outras promoções de estacionamento. Voucher válido para utilização ininterrupta de uma vez, enquanto durar o estoque. Horário excedente deverá ser pago diretamente no guichê.

Serviço

Dia dos Namorados no Boulevard Shopping Brasília #ATIVESEUMODOLOVE

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte);

Quando: de 01 a 12 de junho de 2021;

Horário de funcionamento: segunda a sábado: 10h às 22h; domingo: 13h às 19h; praça de alimentação: segunda a sábado: 10h às 22h; domingo: 12h às 22h.

R$ 400,00 em compras = 1 kit de copos Uncle K

Limitado a 1 kit por CPF