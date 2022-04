Boulevard lança campanha “O Amor em primeiro lugar” em comemoração ao Dia das Mães

A cada R$ 400 em compras, os clientes irão ganhar um vinho Veroni de 750ml. A campanha acontece de 26 de abril a 08 de maio

Para brindar o Dia das Mães, o Boulevard Shopping Brasília, lança uma campanha especial de 26 de abril até 08 de maio. Lembrando a todos que a maior prioridade da vida é o amor, e, ainda, que o amor de mãe vem em primeiro lugar, o shopping apresenta uma ação de compre e ganhe para a ocasião. A cada 400,00 reais de consumo nas lojas do mall, os clientes levarão para casa um vinho Veroni branco ou rosé de 750ml. A ação será limitada a um brinde por CPF. Para mais informações sobre o regulamento, basta consultar no site.

O prêmio, vinho Veroni viralizou nos últimos meses pois conseguiu um alto valor em investimento num curto espaço de tempo. O vinho rosé é Vegano pois não usa nenhum produto de origem animal no processo de produção, e ainda possuem selo EURECICLO que garante a redução dos impactos ambientais em escala. A vinícola faz parte do Fairtrade Internacional, organização que busca proporcionar melhores condições de trabalho para produtores de países em desenvolvimento e 70% do time é composto por mulheres, ocupando cargos desde a produção, até as mais altas posições de gerência.

De acordo com a gerente de marketing do shopping, Luana Peixoto, a campanha tem como objetivo homenagear todas as mães. “O prêmio da ação foi pensando justamente para selar essa data tão importante! Acreditamos que estar juntos à mesa, num brinde com um vinho especial, deixará a data ainda mais afetiva”, finaliza.

Serviço:

Campanha Dia das Mães Boulevard Brasília

Quando: 26 de abril a 8 de maio

Como funciona: R$400,00 em compras = 1 vinho Veroni Branco ou Rose (limitado a 1 brinde por CPF)

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte);

Horário de funcionamento: segunda a sábado: 10h às 22h; domingo: 13h às 19h; praça de alimentação: segunda a sábado: 10h às 22h; domingo: 12h às 22h.