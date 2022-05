Boulevard e Projeto Acalanto promovem mais uma feira de adoção de cães e gatos

Evento acontece no dia 28 de maio, no próprio mall, com bichinhos para doação. 11 animais foram doados na última edição

Mais uma edição da campanha Boulevard para amar, Seu amigo está te esperando, acontece na capital. A iniciativa organizada pelo Boulevard Shopping Brasília, em parceria com o Projeto Acalanto, traz mais uma vez uma feira de adoção de animais que foram abandonados na rua pelos seus antigos donos e resgatados pelo projeto. No próximo dia 28 de maio, das 11h às 18h, quem quiser adotar um bichinho não pode perder a oportunidade de ir até o mall.

Para poder fazer a adoção o interessado precisa apresentar alguns documentos básicos entre eles identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por entrevista e preencher o Acordo de Adoção se comprometendo a cuidar do animal. “Além de levar um novo companheiro para a casa, com a adoção, você dá a oportunidade de um novo amigo receber amor em um lar seguro. Esse ato de solidariedade onde as duas partes saem ganhando, diz Luana Peixoto, gerente de marketing do shopping. Na última edição, 11 animais foram doados, sendo quatro gatos e sete cachorros. Sobre o Projeto Acalanto e a dura realidade dos abrigos de proteção aos animais O Projeto Acalanto é um grupo de protetores independentes que cuidam, zelam e promovem a adoção de centenas de animais em Brasília, principalmente cães e gatos que são resgatados das ruas. A iniciativa conta com mais de 30 voluntários que mês a mês necessitam de doações, principalmente de ração para poder manter os animais até que eles sejam adotados. Serviço Boulevard para amar, Seu amigo está te esperando! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Feira de adoção de cães e gatos Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte), estacionamento coberto no subsolo, em frente à Alameda de Serviços; Quando: sábado, 28 de maio; Horário: 11h às 18h; CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Para mais informações: @boulevardshoppingbrasília e @projetoacalantodf