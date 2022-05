Bosque Park Experience é destino de diversão garantida para toda a família 

Complexo, na Asa Norte, promove atrações gratuitas de quinta a domingo

O Bosque Park Experience é um espaço amplo e gratuito, ao ar livre, dedicado ao entretenimento do brasiliense. Para quem busca um bom momento de lazer, o complexo oferece apresentações artísticas, de quinta a domingo e atividades físicas, além de reunir o melhor da gastronomia da cidade.

A programação musical ao vivo, nesta quinta (19), traz o show de Chico Maxado, às 19h, tocando o melhor do pop alternativo e reggae. O final de semana começa animado nesta sexta (20), também às 19h, com o pop rock e blues de Daniel Kalazans. O sábado (21) fica suave com o repertório MPB de Haila Ticiany, a partir das 19h.

Para combinar com o clima agradável e a boa música, que tal bons pratos e drinques para deixar a experiência completa? As opções ficam por conta de renomados bares e restaurantes da cidade, como: Bar Fora do Eixo, Flat Iron, Tio Gu Creperia, Dog da Igrejinha, Fosters Burger e Oxii Comida da Bahia.

Confira a programação completa:

Quinta (19/05) – Chico Maxado – Pop Alternativo, Reggae e Blues.

Sexta (20/05) – Daniel Kalazans Pop Rock e Blues.

Sábado (21/05) – Haila Ticiany MPB.

Bosque Park Experience

Local: SHLN Bloco A – Setor Hospitalar Norte

Horário de funcionamento: De terça a quinta, das 16h às 23h; sexta a domingo, das 11h30 às 23h

Instagram: @BosqueParkNorte

Informações: https://www.bosqueparkexperience.com.br