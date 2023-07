“Bonecos na Rural” leva arte, cultura e educação para comunidades do DF

Projeto deve passar por regiões rurais como Capão Seco (Paranoá), Cachoeirinha (São Sebastião), Ruralzinha (Riacho Fundo), Lajes da Jiboia (Ceilândia), entre outras.

O projeto Bonecos na Rural irá contemplar, em agosto, uma série de ações de cultura e educação para comunidades do Distrito Federal. O programa, criado pelo coletivo Cidade dos Bonecos, tem como objetivo diminuir o isolamento das comunidades do campo, oferecendo atividades artísticas que valorizem as tradições da cultura popular e proporcionem formação de plateia.

A partir de 15 de agosto, o Bonecos na Rural deve passar por regiões rurais como Capão Seco (Paranoá), Cachoeirinha (São Sebastião), Ruralzinha (Riacho Fundo), Lajes da Jiboia (Ceilândia), entre outras.

Durante a execução do projeto, serão realizadas 12 apresentações teatrais e 12 mediações de espetáculos em 6 escolas da área rural do DF. Serão oferecidas também seis oficinas artísticas e a distribuição de seis kits pedagógicos contendo material físico e conteúdo virtual em formato de web-série, acessível via QR code.

“Serão três episódios destinados ao Teatro de Formas Animadas, dentro do contexto do conteúdo escolar. Falaremos sobre as montagens e a história do teatro de bonecos pelo mundo, por exemplo. Teremos ainda esquetes para os professores usarem nas salas de aula”, complementa Dom Rodrigo, diretor da companhia teatral Cidade dos Bonecos e um dos idealizadores do projeto.

Além disso, busca capacitar professores na linguagem do teatro de bonecos e de sombras, promovendo a acessibilidade cultural.

Serviço:

Bonecos na Rural

Data: de 15 a 31 de agosto de 2023

Local: Escolas rurais do DF

Programação e mais informações: @cidadedosbonecos