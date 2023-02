Bloco Eduardo e Mônica agita o Carnaval local

O carnaval do BEM será a partir das 14h e conta com mais de 10 horas de programação, acabando às 2h

Está chegando um dos momentos mais esperados pelos brasilienses: o carnaval! O Bloco Eduardo e Mônica, que é um dos principais de Brasília, vai trazer muita folia no domingo, dia 19 de fevereiro. O grupo, que há muito tempo ajuda a movimentar a tradicional festa na capital, vai se apresentar no Bosque, ao lado do ginásio NIlson Nelson.

Criado em 2017, o tradicional bloco vai animar o público com vários sucessos. No repertório, o trio une o som das guitarras à percussão e repaginam clássicos do rock nacional de bandas, como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, além de canções do Natiruts.

O carnaval do BEM será a partir das 14h e conta com mais de 10 horas de programação, acabando às 2h. Além do incrível line-up, o evento marca o lançamento do “Carnaval nas alturas”, novo projeto do grupo Eduardo e Mônica, que em breve estará disponível em todas as plataformas de streaming. “O carnaval sempre foi uma das datas mais marcantes para nós do Eduardo e Mônica, é muito bom fazer essa folia com os brasilienses, então é uma alegria imensa a gente poder compartilhar esse novo projeto com vocês”, conta Rony Meolly.

O evento contará com brinquedoteca, praça de alimentação, camarotes, além de uma ampla área coberta. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Confira o line-up:

14h – Dj Maffra

16h – Thiago Nascimento

18h – Bloco Galo Cego

20h – Bloco Eduardo Mônica e convidados

22h – Aparelhinho

23h30 – Clima de Montanha

1h – Umiranda

Bloco Eduardo e Mônica

19 de fevereiro (domingo)

Local: Bosque – Ao lado do Ginásio Nilson Nelson

Horário: a partir das 14h

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital