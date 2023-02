Bloco Carnapati tem fanfarra infantil e festa para todas as idades

Atração tem programação diurna e gratuita no dia 19 de fevereiro, no Parque da Cidade

Pensando em criar um espaço acolhedor para todas as idades – principalmente as crianças – curtirem o Carnaval deste ano, o Espaço Cultural Mapati apresenta o Carnapati. A festa tem entrada gratuita e é realizada no dia 19 de fevereiro (domingo de Carnaval), a partir do meio-dia, na Praça das fontes do Parque da Cidade. Entre as atrações que se apresentam estão a Dj D-Day, a Cia Teatral Mapati, a banda Vamos FullGil, o Comboio Percussivo e a Fanfarra Infantil Carnapati, composta por crianças especialmente para o Carnaval deste ano.

Como 2023 é o ano da volta dos blocos de carnaval, o tema escolhido é “Carnaval de rua”. “Nossa última edição foi em 2020, dias antes do isolamento imposto pela pandemia de Covid-19. Agora, a gente vem ainda com mais ânimo porque, como novidade, teremos crianças tocando tambores para abrir o nosso bloco”, explica uma das diretoras do Carnapati, Tereza Padilha.

Dentro da proposta de ser um bloco pensado para acolher muitas crianças, a fanfarra infantil tem ensaios com a participação de seus responsáveis no Teatro Mapati. O diferencial desse preparo é o resultado que vai ser apresentado no Carnapati. “Teremos uma fanfarra animada, num clima de celebração para todas as idades”, detalha a diretora do evento.

Cuidados especiais

Para devida apresentação, o grupo infantil é preparado e orientado por uma equipe especializada do espaço cultural desde o começo do ano. As crianças tocam tambores acompanhados pelo coletivo de cultura popular Comboio Percussivo, com instrumentos de sopro e de percussão. A ideia é que a fanfarra infantil toque músicas tradicionais de Carnaval, com letras adequadas para crianças, sem conteúdo explícito, de acordo com a diretora do Carnapati. “Queremos criar um ambiente onde as crianças e seus responsáveis possam brincar tranquilamente”, conta.

Além da preocupação com o teor das músicas tocadas durante a festa, o bloco modula o som com volume suave o suficiente para preservar a saúde auditiva das crianças. O espaço de realização da festa possui área coberta e espaço para amamentação.

Serviço

Bloco Carnapati

19 de fevereiro (domingo), a partir do meio-dia

Praça das Fontes – Parque da Cidade

Entrada gratuita

Classificação etária: livre