Em tempos de Black Friday e hiper valorização do consumo excessivo a Infinu, comunidade criativa presente da 506 da W3 Sul, lança a campanha Black Friday #consciente. Entre os dias 24 e 29 de novembro algumas das marcas autorais presentes no espaço colaborativo farão promoções exclusivas para o público brasiliense. O título da campanha se orienta pela coluna vertebral do espaço com o foco #compredequemfaz, para enaltecer e privilegiar os trabalhos desenvolvidos em Brasília pelos pequenos produtores do DF.

Em ritmo de soft opening e seguindo todos os protocolos de segurança no enfrentamento ao Covid-19 a marca Verdurão, queridinha do quadrado, terá camisetas que são a cara de Brasília com valores a partir de R$ 10,00. Um pouco mais ao lado a Nós – Mercado Criativo e a Picnik Collab, apresentam o melhor das marcas autorais com descontos de até 30%. Essa é uma boa oportunidade para encontrar aqueles produtinhos com pequenos defeitos ou de coleções antigas e #economizar.

Para contemplar os amantes da parte gastronômica do espaço a Alfredos Pizzaria, o Antonieta Café, a Comedoria Sazonal e a Mercearia Colaborativa estarão com preços promocionais, em dias específicos e para alguns itens da carta individual de cada espaço. Já para os interessados na área de serviços do espaço, o Hair Design Régis Novaes, bem como a House of The Flash Tattoo, vizinhos de porta no espaço, estarão com descontos e promoções exclusivas no corte de cabelo e nas tatuagens “flash”. Para conferir essas e as demais promoções das lojas integrantes da Comunidade Criativa, visite a rede social @infinubsb.

Na quarta a UFO Discos apresenta quatro sessões gratuitas do curta-metragem Riscados Pela Memória, no salão interno da Infinu, com lotação máxima de 30 pessoas por sessão. Horários: 19h – 19h30 – 20h – 20h30. Os LP’s também terão descontos para as compras presenciais. Lembrando que a nossa querida W3 estará de asas abertas para a comunidade aos domingos, das 7h às 17h, e aos feriados no mesmo horário. Para outras informações confira a programação completa na página da Infinu no Instagram.

Abertura Antonia Wigs – Espaço da diversidade

A Antonia Wigs, nova marca que integra a Comunidade Criativa, chegou durante o mês que celebra a Consciência Negra com muito gingado, simpatia e vontade de fazer a diferença. O nome Antônia foi dado em homenagem à família Antônio Alves, composta por muitas mulheres negras que sempre sentiram falta de produtos voltados para o mercado afro em Brasília. A proposta do espaço é atender mulheres – e também homens, porque não? – que enxergam o cabelo como um acessório essencial, ao disponibilizar produtos e tendências encontradas dentro e fora do Brasil.

As famosas Laces, usadas à exaustão por figuras como a Beyoncé, por exemplo, estarão no espaço junto com rabos de cavalo, cabelo humano/orgânico, entre outros produtos para a manutenção das madeixas. Na Black Friday o espaço estará com descontos no alongamento de cílios e instalação de laces, além do descontão de inauguração oferecido em todos os produtos da loja. Confira em @antonia.wigs e não perca essa oportunidade.

Serviço

Black Friday #consciente – Infinu

LOCAL: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

DIA: de terça(24) a domingo (29), das 10h às 22h

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

CONTATO e INFORMAÇÕES: (61) 98292-8194 /@infinubsb