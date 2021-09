Brasília sedia treino de bike nas alturas

As aulas acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no heliponto do Banco do Brasil

Para quem curte uma experiência diferente, que tal um treino de spinning nas alturas e com uma vista deslumbrante ?! É isso mesmo! Nos dias 4 e 5 de setembro, Brasília vai sediar o Touch The Sky Spin, no heliponto do Banco do Brasil. Os apaixonados por bike vão poder se exercitar apreciando uma paisagem de tirar o fôlego.

Para Larissa Pacheco, professora e uma das organizadoras, a aula será uma experiência inesquecível. “A maioria das pessoas nunca pedalou em um heliponto com o visual que vamos proporcionar. Já imaginou fazer uma aula de bike com o melhor pôr do sol da cidade?”, afirma Larissa Pacheco.

Segundo a professora, o evento é para todos os públicos. “É uma experiência para todas as pessoas ativas ou não que buscam praticar atividade física com prazer”, explica.

Confira a programação

Sábado (4/9):

Manhã

7h30 – aula com professor Marcos

8h30 – aula com a professora Lalá

9h30 – aula com a professora Kelly

10h30 – aula com o professor Marcos

Tarde

16h30 -aula com a professora Kelly

17h30 e 18h30- aula com a professora Lalá

19h30 – aula com a professora Kelly

Domingo (5/9):

Manhã

8h30 – aula com a professora Lalá

9h30 – aula com a professora Kelly

10h30 – aula com a professora Lalá

Tarde

16h30 – aula com professor Marcos

17h30 – aula com a professora Lalá

18h30- aula com o professor Marcos

O evento é uma parceria entre o Outdoor do Studio Boutique e as marcas Fiolaser, Michelob, LC Dermatologia, Zo e Vida Veg. As aulas custam R$100 cada.

Sobre a Spin

A Spin nasceu na pandemia e traz o DNA da capital federal. O projeto busca integração com os espaços da cidade, explorando as lindas paisagens. Nos giros por Brasília, já promoveu aulas de bike às margens do lago Paranoá e no estacionamento Nilson Nelson.

Touch The Sky Spin

Dias: 04 e 05 de setembro

Hora: a partir das 7h30

Valor: R$100 a aula

Local: Heliponto Banco do Brasil

Ingresso: https://spincycle.com.br/