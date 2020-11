Bestweek Venâncio Shopping

PUBLICIDADE

O Venâncio Shopping realiza, de 25 a 29 de novembro, a Bestweek, sua versão estendida da mega promoção iniciada nos Estados Unidos e que foi abraçada pelo Brasil: a Black Friday.

Este ano, a ação promocional envolverá todo o complexo, com oportunidades oferecidas não apenas pelas lojas, mas também pelos diversos serviços que o shopping oferece. “A multiplicidade e conveniência de lojas, clínicas, academias, universidades e outros serviços do Venâncio Shopping permite que o cliente usufrua de excelentes oportunidades de economia na Bestweek. A grande adesão dos lojistas foi essencial para a realização de uma promoção realmente abrangente”, afirma João Marcos Mesquita, superintendente do Venâncio Shopping.

Esta edição envolve lojas de varejo, praça de alimentação, varandas gourmets, e na parte de serviços, localizadas nos demais pisos, fazem parte da campanha o SPC Brasil, Faculdade Uninter, Faculdade Inspirar, Economia Seguros, Economy Assessoria e Bali Park. Recém chegadas ao mal, marcas como Decathlon, Zinzane, Geek Show, Nara Resende e Bullguer tornam a promoção ainda mais intereressante.

Os descontos ficam a critério de cada estabelecimento e podem chegar a 75%.

Para o melhor atendimento ao público e segurança de todos, considerando a possibilidade de aumento na circulação de pessoas no shopping, os cuidados com os protocolos de segurança serão redobrados no período.

Serviço

Venâncio Shopping

Bestweek

25 a 29 de novembro

Setor Comercial Sul Q. 6 – Asa Sul, Brasília – DF, 70333-900

Facebook: @venancio.shopping

Instagram: @venancioshopping

www.venancioshopping.com.br