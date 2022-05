Bem Viver é uma das atrações do Festival Mova

O movimento, feito por pessoas da cidade, do campo e da floresta, tem como objetivo ser voz no consumo sustentável para deter o desastre ambiental que assola todo o planeta. Participantes se organizam em tenda no festival, que acontece nos dias 4 e 5 de junho

O Festival Mova, que acontece nos dias 4 e 5 de junho em Brasília, reúne grandes nomes da nova MPB, além de artistas locais, em apresentações que marcam a volta dos grandes festivais a capital. O MOVA não é apenas sobre música, mas também um local para trazer temas de relevância social, como pautas ligadas ao meio ambiente e sustentabilidade. O Movimento Bem Viver marca presença no evento. O grupo reúne ativistas socioambientais de diversas partes do Brasil, que atuam na defesa dos territórios indígenas, na regeneração do campo a partir de sistemas agroflorestais, plantando comida sem agrotóxicos em mutirões e na organização coletiva de ações sociais na cidade com o objetivo de construir uma nova sociedade.

Durante o Festival MOVA, o Movimento Bem Viver terá uma tenda com ativistas indígenas, camponeses e socioambientalistas, onde serão apresentadas as ações do movimento. Haverá rodas e conversas sobre os desafios que a população tem no planeta hoje, além da venda de artesanato indígena, alimentos agroecológicos e materiais de divulgação das ações. “É um espaço alegre e inspirador para que todo mundo se conecte através da música do festival e através das ações coletivas de transformação da realidade”, afirma Thiago Ávila, youtuber e socioambientalista que estará na tenda do Bem Viver em ambos os dias do festival.

O movimento foi fundado em outubro de 2021 a partir de pessoas de diversos territórios e coletivos, com atuação em várias regiões do Brasil, inclusive na Amazônia. No Distrito Federal, o grupo atua na regeneração de uma área de mais de 60 mil metros quadrados, produz através de mutirões liderados por famílias agricultoras mais de 70 toneladas de alimentos livres de veneno por ano e já capturou mais de 216 toneladas de carbono. O Movimento Bem Viver realiza um encontro agroecológico todo domingo de manhã no Eixão do Lazer, de 9h às 12h, entre a 208 e a 209 norte, na Asa Norte, com divisão de alimentos, rodas de conversa sobre temas importantes e atividades culturais rápidas.

“Quando a gente vê a sociedade numa soma de crises: sanitária, social, econômica e ecológica, nós percebemos o quanto é necessária uma mudança. Mas ela só pode vir se a gente construir os bons conviveres entre as pessoas, melhores relações comunitárias sem exploração e opressão e uma compreensão de que somos parte da natureza e que devemos buscar a harmonia com nossos ecossistemas”, explica Ávila

Festival MOVA

O Festival MOVA teve sua primeira edição realizada em 2017, fruto do sonho de Flávio Delli e George Costa, 2 músicos de Brasília, a fim de proporcionar uma plataforma que desse voz e visibilidade nacional para artistas da cidade por meio do intercâmbio com artistas consagrados da Nova Música Popular Brasileira.

A edição de 2022 marca o retorno de grandes festivais a Brasília após a pandemia, assim como uma repaginada do MOVA, com a entrada dos sócios Caio Chaim e Raoni Leão. Para tanto, o Festival brinda o público de Brasília com apresentação de nomes consagrados da MPB como Maria Gadú e Ana Cañas, além de destaques da nova geração de artistas da capital. Venda de ingressos no Sympla, com meia entrada universal mediante doação de 1kg de alimento.

Serviço:

Festival MOVA

Data: 4 e 5 de junho de 2022

Horários:

Sábado dia 04/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 2h.

Domingo dia 05/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 1h30.

Local: Bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: 3º lote – passaporte (2 dias): R$ 140 meia entrada universal com doação de 1kg de alimento. ingresso por dia: R$ 90

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-mova-2022/1544134