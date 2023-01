Beco du’ Samba traz grandes atrações ao Brazólia em fevereiro e março

Projeto visa aproximar os brasilienses dos grandes cantores de samba e pagode que estão fazendo sucesso no eixo Rio-São Paulo, como Gustavo Lins, Doce Encontro e Caju pra Baixo

A partir de fevereiro, a programação de domingo do Brazólia passa a receber um novo projeto musical, o Beco du’ Samba. Os eventos visam aproximar os brasilienses dos grandes cantores de samba e pagode que estão fazendo sucesso no eixo Rio-São Paulo, são eles: Encontro de Batuqueiros, Serginho Picciani, Caju pra Baixo, Gustavo Lins, Doce Encontro e Thiago Soares.

Quatro datas já foram reservadas para as atrações nacionais, e o primeiro show será no no domingo, 5 de fevereiro, com a apresentação do grupo revelação da cena pagodeira de São Paulo, o Encontro de Batuqueiros, além de artistas e bandas locais que também vão compor a programação do projeto semanalmente. Os ingressos para o evento estão à venda pelo site ou app Sympla e custam a partir de R$ 40.

Os outros três eventos com atrações nacionais serão realizados nas seguintes datas: 19 de fevereiro (Serginho Picciani), 5 de março (Caju pra Baixo), e 26 de março (Gustavo Lins). Em breve a data de apresentação do grupo Doce Encontro, e do músico Thiago Soares, será revelada.

Serviço

Beco du’ Samba

Brazólia Bar – SGO, Q. 3

Quando: todos os domingos de fevereiro e março, a partir de 5 de fevereiro

Ingressos a partir de R$ 40 no site do Brazólia

Para mais informações: @becodusamba